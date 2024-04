‘Bastante conflictiva’, área del aeropuerto

Luego del ataque perpetrado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “Abraham González” de esta ciudad, en el que un hombre perdió la vida por una bala perdida, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, aseguró que se ordenó un refuerzo en la vigilancia de la zona.

“Se ve bastante conflictiva el área del aeropuerto. Estamos teniendo bastante presencia para que no vuelva a pasar algo como el lamentable hecho del jueves donde una persona que no tenía nada que ver salió lesionada. Vamos a estar presentes para que no vuelva a suceder”, señaló el funcionario local.

De acuerdo con versiones preliminares de la Fiscalía General del Estado, la mañana del jueves 25 de abril Javier Velázquez Rey, de 36 años de edad, murió a consecuencia de un impacto de bala que recibió en la nuca, después de que probables integrantes de una célula de la organización delictiva “La Empresa” dispararan contra otro conductor de una plataforma digital, el cual supuestamente se negó a entregar a sus pasajeros.

Luego de una persecución con disparos fue obligado a detener la marcha y los agresores privaron de la libertad a dos migrantes, mientras que Velázquez Rey recibió el balazo y se estrelló contra el camellón central al perder el control de la unidad, y pese a que fue trasladado a recibir atención médica falleció horas después luego de permanecer en coma, reportó la Fiscalía.

Muñoz Morales afirmó que las agresiones y delitos cometidos en contra de conductores de transporte privado de plataforma digital (Uber, DiDi, InDriver y otros) ha llevado a grupos de conductores a organizarse y establecer contacto directo con la Policía, que ofrece atención inmediata para servicios o emergencias.

Añadió que dada la naturaleza de la actividad en esta frontera, es común que los choferes lleven a personas migrantes en viajes hacia distintos puntos de la ciudad, algo que, en el caso del conductor acechado para secuestrar a dos y que derivó en la muerte de Velázquez Rey, los convirtió en víctimas.

“Ellos están haciendo su trabajo. Prestan un servicio y no preguntan la nacionalidad”, dijo Muñoz Morales.

‘Era muy querido’

Con voz entrequebrada y entre sollozos Irma Carreón, esposa de Javier, pidió justicia por el asesinato de su pareja, quien “no tenía problemas con nadie, incluso estábamos planeando abrir un local”.

Recordó que el año 2020 conoció a Javier y que desde entonces iniciaron una relación; ella con dos hijos y él con un pequeño que está a punto de terminar la primaria.

“Él era muy querido, era muy conocido y tenía muchos amigos que han estado expresándome su apoyo”, dijo Carreón.

Comentó que hasta la tarde de ayer estaba en espera de que fuera entregado el cuerpo de su esposo para poder programar la velación. (Diego Villa, con información de David Ceniceros / El Diario)