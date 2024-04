Documentan en 'Spacey Unmasked' vida de Kevin Spacey

Ciudad de México.- Spacey Umasked, un documental que desentraña los sucesos alrededor del caso de acusaciones de conducta sexual inapropiada, que hundió la carrera de Kevin Spacey, saldrá en Channel 4, en Reino Unido,los días 6 y 7 de mayo.

Variety reportó que el material videográfico incluye entrevistas con distintos hombres, que no necesariamente están vinculados al juicio realizado a el ganador del Óscar en Reino Unido.

El trabajo muestra testimonios sobre Spacey y como pasó de ser un actor admirado a ser señalado cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de haber tenido conducta sexual inapropiada con él.

La miniserie incluye materiales de su niñez hasta su llegada a Broadway, en donde sustentó las bases de su formación, y de cómo fue llegando a filmes obligados como Belleza Americana y Sospechosos Comunes.

También tiene conversaciones con hombres que han tenido distintas conexiones con el histrión, quien se declaró públicamente gay en medio del escándalo, y que nunca antes habían hablado del asunto.

Spacey Unmasked fue dirigido y producido por Katherine Haywood, y ya cuenta con negociación de compra y exhibición de parte de Warner Bros. Pictures.

En julio pasado, la Corte donde fue enjuiciado declaró al actor que fue director de The Old Vic Theatre, en Londres, como no culpable de nueve cargos de asalto sexual no agravado, asalto indecente, y el más grave, inducción a conducta penetrativa sexual.