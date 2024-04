Aunque me vaya, caso Ayotzinapa no prescribirá.- AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no se resuelve el caso Ayotzinapa en su Gobierno, la Administración que le suceda no dará carpetazo al asunto porque se trata de delitos que no prescriben.

En su mañanera, confirmó que los partícipes del crimen podrán recibir amnistía por la nueva ley aprobada en el Congreso, pero en caso de que no se dé con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos durante su Admnistración, seguirán las indagatorias.

-Usted también hace unos días mencionó que se podrían volver a abrir expedientes de los que ya fueron liberados. ¿Esto es también una condicional de que, incluso, aunque ya están liberados podrían recibir nuevamente amnistía en caso de que vuelvan a colaborar?, se le preguntó.

"Sí, sí, nos importa mucho saber dónde están los jóvenes", respondió.

"Sí, estamos trabajando en eso, además hay algo que debe de saberse, para que no estén pensando, quienes participaron en estos hechos tan inhumanos, injustos, que ya nos vamos a ir y que nos van a poner obstáculos para que no avancemos, porque dicen, ya, hace unos días estaba yo escuchando a alguien que ya me estaba quitando hasta un mes, dice: 'ya nada más le faltan cuatro meses', no, me faltan cinco, je, je.

"Pero pueden estar pensando, ya faltan cinco meses, ya no es nada, sí, pero en el supuesto de que no avancemos como queremos avanzar más y encontrar a los jóvenes, estos delitos no prescriben, no se pueden cerrar los expedientes", apuntó.

"Esto también aprovecho para que lo sepan, nosotros no vamos a dar carpetazo, no es que ya nos fuimos y ya pasó todo, nooo, no, y yo espero que en el tiempo que nos falta podamos avanzar", estimó.

Cuestionado sobre la agenda de movilizaciones programada a partir de este viernes por los padres de los jóvenes y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, dijo que están en libertad de manifestarse, pero justificó que el blindaje a Palacio Nacional es para evitar a "provocadores".

"Ellos son libres de manifestarse, tienen todo el derecho de hacerlo, es la búsqueda de sus hijos, nosotros lo que hacemos es que protegemos el Palacio (Nacional) porque hay muchos provocadores, entonces tenemos que prevenir.

"Hay quienes quisieran que haya escándalos, y más en este tiempo, como estamos a cinco, seis semanas de las elecciones, pues es mejor cuidar el Palacio (Nacional), prevenir, pero ellos son libres", aseguró.

Reiteró que recibirá a los familiares de los 43 normalistas al día siguiente de las elecciones, el 3 de junio, para que el caso no se use con fines "politiqueros", pues organizaciones falsarias están a expensas del caso.

"Y por lo mismo estoy esperando a que pasen las elecciones para hablar con ellos, no quiere decir que no estemos trabajando en la búsqueda de los jóvenes, lo hacemos todos los días, todos los días estamos haciendo muchas cosas con ese propósito de encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad y ese es mi compromiso.

"Nada más que no queremos que se utilice este asunto tan justo, con propósitos politiqueros, porque hay mucho falsario, hay mucha simulación, eso también es importante que se sepa, sobre todo en el caso de los jóvenes, hay quienes se dicen de izquierda y no lo son, hay quienes, también, se autonombran, autodenominan defensores de derechos humanos y no lo son, hay quienes se llaman ambientalistas y no lo son.

"Y hay muchos que solo sacan provecho del dolor humano, se dedican a vivir, a medrar, administrando conflictos, entonces hay que tener cuidado con la simulación, hay muchas organizaciones de las llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, que tienen un propósito político, incluso vinculación con gobiernos extranjeros, que reciben dinero.

"Como el caso de la organización que siempre mencionamos, Mexicanos a favor de la corrupción de Claudio X. González, y otras, y organizaciones internacionales, de derechos humanos, y los defensores, entre comillas, de la libertad de prensa y así está lleno de falsarios", acusó.

El mandatario espera que la ley de amnistía sea planteada en la próxima cita con los padres de las víctimas porque ayudará a romper "el pacto del silencio" para saber qué ocurrió.

-¿Ya aprobaron ley de amnistía, va a estar vigente cuando se reúna con los padres el 3 de junio?, se le preguntó.

"Sí, sí, yo espero que sí, que esa ley nos va a ayudar mucho en el caso de Ayotzinapa, y en otros caso, pero fundamentalmente para el caso Ayotzinapa, porque de esa forma van a poder declarar, dar testimonios, quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y que están amenazados, temerosos y con esa ley se les puede proteger, siempre y cuando nos ayuden informando qué sucedió, romper el llamado pacto del silencio", contestó.