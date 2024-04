La monogamia es una utopía: Shakira

Ciudad de México.- Shakira ha vuelto a hablar sobre el amor de pareja en su vida y asegura que no le ha ido nada bien en ese ámbito, pero que ha sido compensada con el amor de sus hijos y amistades.

"He sido testigo del amor, solo que no he sido tan afortunada", indicó Shakira en entrevista para una revista.

"No puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos; la forma en la que se miran el uno al otro, se toman de las manos y en la manera en la que no pueden vivir separados el uno del otro", dijo.

Tras la separación mediática con Gerard Piqué,en la que ha trascendido el futbolista le fue infiel con su actual novia Clara Chía, Shakira ha dicho que ese suceso la ha hecho reconsiderar algunos conceptos.

"La monogamia es una utopía. Mi relación (duró) 12 años pero mis amigos estarán ahí toda la vida. Cuando llegaron las dificultades, fue cuando aprendí lo verdaderamente importante que era la amistad", aseguró.

Por esta razón y como madre de dos hombres, la cantante también dijo que se ha propuesto educarlos como seres leales y sinceros.

"Me he fijado como objetivo personal criar muchachos leales y hombres honestos. Quiero que sean hombres de palabra. En el mundo actual, la palabra de una persona muchas veces no vale nada. La gente promete demasiado y no cumple lo suficiente. Y quiero que mis hijos sean exactamente lo contrario".