También Estado pide la sustitución de Francisco Garduño Yáñez

El Gobierno del Estado, a través del secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, se sumó a la exigencia del Senado de la República, para la destitución del comisionado del Instituto Nacional de Migración, INM, Francisco Garduño Yáñez, quien está sujeto a proceso de responsabilidad por parte de la FGR por el incendio en que murieron 40 migrantes en Juárez.

De la Peña dijo que si desde la titularidad hay un mal funcionamiento, no se puede esperar que las políticas migratorias funcionen.

“Los hechos hablan por sí mismos. Si el gobierno federal estuviera realmente interesado en poner orden en el tema de migración, desarrollar o desplegar una política pública que regule y administre el ingreso de extranjeros a nuestro país lo primero que debieron haber hecho hace un año es haber destituido a Garduño”, consideró.

Dijo que el INM es una institución caracterizada por ser omisa y a pesar de que hubiera agentes y elementos que quieren llevar a cabo su trabajo no cuentan con herramientas legales, ni equipamiento, capacitación o presupuesto.

“Si la cabeza no sirve, no podemos exigir un resultado distinto al instituto y lo que tenemos que hacer es sumarnos a esta petición del Senado para que el gobierno federal ya le ponga un poquito de interés a lo que sucede”, expresó.

El caso en el que el pasado miércoles se encontraron un total de 139 migrantes que eran transportados dentro de la caja de un tráiler consideró que se trata de un reflejo de que hay una maquinaria bien organizada detrás del tráfico de personas en México en el que se podría inferir la participación de

“En este caso es lamentable ver cómo es evidente que la entrada de estos migrantes ilegales a nuestro país es una acción concertada, no es una acción fortuita. Ellos no deciden y no emprenden simplemente su camino a Estados Unidos por México. Evidentemente están siendo impulsados o conducidos por una entidad organizada que bien pudiera ser algunas autoridades coludidas en este tema o incluso podría ser el crimen organizado.

Acceder a un camión como estos en que son trasladados como si se tratara de mercancía y en clara violación a sus derechos humanos. Sobre todo engañados en búsqueda del sueño americano. Esto obviamente requiere el concierto y la participación de varias autoridades”, puntualizó.

Dijo que esta modalidad de traslados en tráiler tiene un antecedente negativo que se ha visto en Estados Unidos, en el que se han encontrado personas sin vida en gran número asfixiados por calor, falta de agua y aire.