Cambiar la imagen del NAFTA es mejor que desmantelarlo

Nueva York— Después de amenazar durante meses con hacer explotar el NAFTA, el presidente Donald Trump parece haberse conformado, de cualquier manera, con un modesto cambio de marca, en lo que respecta al comercio con México. Su nuevo "Acuerdo Comercial entre los Estados Unidos y México" dejará en su mayoría intactos arreglos que han estimulado la innovación, el crecimiento y la integración económica de ambos países.De acuerdo, el trato aún no se ha concretado. Lo que se ha anunciado es solo un "acuerdo preliminar". Las conversaciones con Canadá son las siguientes en realizarse, y podrían ser más ásperas. No obstante, los partidarios del libre comercio darán la bienvenida a las señales de que las fanfarronadas de Trump, no por primera vez, fueron solo eso.Los detalles del acuerdo aún no están claros, pero dejan en claro de manera evidente la afición de la administración Trump por gestionar los flujos comerciales, en lugar de dejar que las fuerzas del mercado decidan quién vende qué a quién. El acuerdo exige un aumento en el contenido regional para el comercio de automóviles: del 62.5 por ciento al 75 por ciento, con un 40 por ciento a 45 por ciento de la producción realizada por trabajadores que ganan al menos 16 dólares por hora. Las nuevas reglas podrían abrir la puerta a aranceles de hasta el 25 por ciento en los automóviles producidos por las nuevas fábricas que no cumplen la ordenanza. Resultado neto: mayores costos y precios más altos. Reemplazar los aranceles sobre el aluminio y acero mexicanos con cuotas también perjudicaría a los consumidores.Más alentador es el hecho de que Estados Unidos ha suavizado su demanda de una cláusula de suspensión del acuerdo, una idea que habría dificultado que las empresas planeen con anticipación. Los procedimientos de solución de disputas se reducirán pero no se eliminarán. Y existen disposiciones para alentar el comercio y la inversión en servicios digitales y financieros, ayudar a las pequeñas empresas a exportar y fortalecer los derechos laborales y la protección ambiental en México.En cuanto a Canadá, Trump comenzó, como de costumbre, con una amenaza. Dice que va a "cobrar aranceles al ingreso de sus automóviles" y puede proceder con un acuerdo bilateral con México (que México no quiere) a menos que se salga con la suya. Podría estar mintiendo, porque con este enfoque se corre el riesgo de perder el control del proceso que comenzó: discutiblemente, el Congreso acordó acelerar solo una renegociación del pacto trilateral original, no separar los nuevos acuerdos bilaterales. Pronto, una Cámara de Representantes bajo control demócráta podría tener sus propias ideas sobre cómo debería verse un acuerdo renegociado.En resumen, la incertidumbre que Trump ha inyectado en las relaciones comerciales con los vecinos más cercanos del país está lejos de haberse disipado. Lo mismo ocurre, solo que con mayor intensidad, para las relaciones con Europa y especialmente con China. Gracias a la relación promiscua de Trump con temas de comercio y seguridad, las tensiones han sacudido las relaciones económicas más importantes de Estados Unidos.Cambiar la marca del NAFTA es mejor que desmembrarlo, pero si este acuerdo modificado con México es lo mejor que puede hacer Trump, hubiera sido menos perjudicial y mejor para la economía estadounidense haberlo dejado suficientemente sin grandes cambios.