Los niños necesitan una 'dieta digital'

Según una encuesta reciente, el 70 por ciento de los padres quieren que sus hijos pasen menos tiempo mirando medios electrónicos y el 62 por ciento quiere que pasen menos tiempo en dispositivos electrónicos. Ellos están en lo correcto. Después de todo, los estudios muestran que el tiempo frente a la pantalla se asocia con niveles más altos de obesidad, períodos de atención más cortos y más problemas psicológicos, incluyendo tasas más altas de depresión. El nuevo año es un buen momento para reconsiderar las reglas de su casa.Una dieta de medios es como una dieta regular. Si no es consecuente en las primeras semanas y meses, fracasará. Puede prever un par de excepciones para sus hijos con anticipación: viajes en automóvil de más de dos horas, viajes a la sala de emergencias. Pero si comienza sin tiempo de pantalla en las noches escolares y luego hace una excepción porque necesita hacer algún trabajo, debe esperar que sus hijos le pidan pantallas la noche siguiente y la siguiente. Si les permite jugar en su teléfono en la fila del supermercado, tomarán nota y esperan que les proporcione pantallas cuando se vean obligados a esperar en cualquier lugar por cualquier cosa. Ellos saben cómo desgastarte.Pero tenga en cuenta que no puede simplemente eliminar los dispositivos y no ofrecer nada a cambio. Como cualquier nutricionista le dirá, la privación no es sostenible, la sustitución sí lo es. Cuando te quitas teléfonos y tabletas, tienes que darles a tus hijos otras cosas, más tiempo afuera, más juguetes de baja tecnología o más tiempo contigo.Con demasiada frecuencia nuestras dietas se arruinan por compras impulsivas. Si vamos a la tienda de abarrotes con una lista y nos atenemos a ella, todo va bien.Pero frente a un plato de entremeses o brownies, cedemos. Cuando repartimos los dispositivos después de planificar el tiempo de pantalla de nuestros hijos y pensar cuidadosamente (e incluso investigar) cuánto tiempo y qué tipo de actividades deben realizar nuestros hijos ocupado en pantallas, las cosas van bien. Pero cuando nos sentimos presionados a entregar un teléfono u otorgar permiso para mirar o jugar algo sobre la marcha, no es así.No debe darles a sus hijos su propio teléfono a la ligera o por conveniencia. El drive-thru de McDonald's es una opción más conveniente que cocinar en casa, pero eso no lo convierte en una buena opción.La investigación sugiere que tener un teléfono celular interfiere con el sueño (los padres confirman que los niños de 9 años envían mensajes regularmente a la noche) y la formación de relaciones (quitar teléfonos durante unos pocos días parece aumentar las habilidades de los niños para leer las señales faciales con precisión). Junto con todos los otros aspectos negativos, los teléfonos móviles son una distracción de las tareas escolares. Y eso ni siquiera considera el contenido potencial al que los niños pueden verse expuestos: el acoso cibernético y la pornografía.Está bien ser un hipócrita sobre su propio uso del teléfono frente al de ellos. Sí, todos podemos utilizar un poco menos de tiempo en nuestras pantallas, incluidos los adultos, pero las reglas pueden ser legítimas, incluso si no son las mismas para usted y sus hijos. No le dé alcohol a sus hijos ni las llaves del automóvil. ¿Por qué deberían tener el mismo acceso a los dispositivos que usted?