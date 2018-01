Por qué '¡reformen el Welfare!' sigue siendo un credo racista

Cuando los políticos conservadores dicen que quieren "reformar el Welfare" o "arreglar" o "revisar" Medicare, la asistencia nutricional (SNAP, antes etampillas de comida), etc., significa que quieren reducirlos.Pero varias personas han señalado que el problema con la frase "reforma de bienestar" no es solo que "reforma" significa "corte". Es el racismo codificado en la palabra "Welfare"."Welfare reform" fue una iniciativa de la era Bill Clinton que convirtió el antiguo programa Ayuda a las familias con niños dependientes (AFDC) en un flujo de financiamiento garantizado por bloques con plazos y requisitos de trabajo bajo el título de Asistencia temporal para familias necesitadas. "Bienestar" solía significar AFDC, o beneficios en efectivo para familias pobres.Desde entonces, hemos tenido fuertes debates sobre la eficacia de la "reforma" de 1996. Otro está en camino, ya que el presidente Trump dio a entender que eso es lo que vendrá en el 2018.Trump ahora está utilizando el lenguaje falso de "reforma" para recortar los programas de seguridad social y de seguridad social. Él también incita a los racistas con el término "Welfare".En su perspicaz libro sobre la política del silbido de perro, Ian Haney López describe tales tácticas como "apelaciones raciales codificadas que manipulan cuidadosamente la hostilidad hacia los no blancos".Pero al igual que las "reformas", las "correcciones" y las "revisiones", este lenguaje racialmente codificado nunca se trata de los hechos. Fue y es sobre convencer a un grupo de votantes de que, mientras trabajas duro para llegar a fin de mes, alguien está haciendo un paquete que estafa al sistema. Y que alguien es un "otro", una minoría o un inmigrante.¿Cuáles son los hechos relevantes? Aunque las minorías suelen estar desproporcionadamente representadas, la mayoría de los receptores de apoyo contra la pobreza son blancos.La mayoría de las personas adultas sin discapacidades trabajan o buscan trabajo, ya que no se puede comenzar a mantener a una familia en programas de redes de seguridad. ¡SNAP (soporte nutricional) paga 1.40 dólares por comida! Medicaid brinda cobertura de salud, no ingresos con los que puede pagar alquiler o cuidado de niños. Más de la mitad de los hogares con un adulto en edad laboral no discapacitado que reciben ayuda alimentaria trabajan en el mercado laboral remunerado; 82 por ciento trabajó en el año anterior o lo hará en el año después de recibir SNAP; 87 por ciento para familias con niños. Y, para que conste, no debería sorprendernos ver a las personas desempleadas en SNAP o Medicaid.Para eso se supone que debe estar la red de seguridad: para atrapar a las personas económicamente vulnerables en medio de fallas del mercado.Pero seguramente estos programas de bajos ingresos son una fuente creciente de estrés fiscal. No tan. Fuera del cuidado de la salud, que tiene su propio conjunto de problemas, el gasto en programas de bajos ingresos se encuentra en su nivel histórico justo por encima del 2 por ciento del PIB (producto interno bruto), y está programado para pronto caer por debajo de ese promedio. El gasto en salud cambia la situación, pero eso se debe a nuestro problema generalizado de los costos de salud en rápido crecimiento que han superado el crecimiento durante décadas. Eso ha ocurrido tanto en el sector privado como en el público. De hecho, durante la última década, los costos por beneficiario aumentaron más lentamente en Medicaid que en el sector privado.En términos más generales, no es el gasto en la red de seguridad lo que está preocupando a la nación. De hecho, tales protecciones sociales son mucho más escasas aquí que en otras naciones avanzadas. No es que SNAP, Medicaid, inmigración o minorías de bajos ingresos estén quitándoles cosas a los blancos de bajos ingresos, ni es eso lo que está frenando el progreso de Estados Unidos.El gran obstáculo a nuestro progreso como nación es ignorar hechos como los mencionados anteriormente.(Bernstein, ex economista jefe del vicepresidente Joe Biden)