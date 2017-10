Cinco cosas que el presidente ignora sobre energía renovable

"Trump defiende el carbón" decía uno de los carteles durante la campaña, y Donald Trump prometió que sería "un paladín increíble" para los mineros. Ahora está tratando de cumplir con la revocación del Plan de Energía Limpia de la era de Obama y proponiendo subvencionar las centrales de carbón. Estos movimientos no solo son un revés en la lucha contra el cambio climático, sino que tampoco tienen ningún sentido económico, ya que el costo de las energías renovables está cayendo rápidamente.Lo que nos lleva a la siguiente lista de hechos que el presidente parecer ignorar relación con las energías renovables:La Agencia de Protección Ambiental publicó la semana pasada su propuesta para deshacer el Plan de Energía Limpia sin poner nada en su lugar. El plan fue una de las partes más importantes del compromiso del ex presidente Barack Obama bajo el acuerdo climático de París de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos a un 28 por ciento por debajo de los niveles de 2005 para 2025. El plan tenía como objetivo acelerar las reducciones de emisiones en el poder sector.Anteriormente, el secretario de energía de Trump, Rick Perry, le pidió a la Comisión Federal Reguladora de Energía que presentara reglas que requerirían que las empresas y los consumidores paguen a las mineras de carbón para que estén listas para suministrar electricidad, ya sea que esa energía sea necesaria o no. Eso es claramente favoritismo, no ciencia.El carbón ha estado cayendo en desgracia porque los servicios públicos están cambiando al gas natural, que en los últimos años se ha vuelto mucho más barato gracias a un auge en la producción masiva y asequible.El costo promedio mundial de energía eólica y solar ha disminuido drásticamente en los últimos tres años, según un informe reciente de la Agencia Internacional de Energía. Si bien estas fuentes de energía constituyen una pequeña porción del sistema general –el 15 por ciento de la electricidad generada en Estados Unidos el año pasado y el 24 por ciento generada en todo el mundo – está creciendo rápidamente. Ya dos tercios de la capacidad de generación se agregaron globalmente al último año provino de fuentes renovables.Se espera que sean más baratos que otras fuentes en los próximos años.En algunos países como India, los Emiratos Árabes Unidos, México y Chile, los precios de las subastas de energía renovable han caído tanto que son "comparables o inferiores al costo de generación de las centrales de gas y carbón de nueva construcción", según la agencia.Con base en las tendencias actuales, la agencia pronostica que el costo de los aerogeneradores terrestres y los proyectos solares de tamaño de servicio caerán un 15 por ciento y un 25 por ciento, respectivamente, en los próximos cinco años.En Estados Unidos, los desarrolladores de parques eólicos nuevos firmaron contratos para vender electricidad a alrededor de 20 dólares por megavatio-hora el año pasado, por debajo de los 61 dólares por megavatio-hora en 2010, según un informe reciente del Departamento de Energía.La crítica contra las turbinas eólicas y los paneles solares era que no pueden producir electricidad en todo momento en todas las condiciones climáticas. Pero ha habido grandes avances técnicos que han mejorado su rendimiento. Las turbinas eólicas modernas son mucho más productivas que las turbinas instaladas hace apenas una década.Las baterías se han vuelto mucho más baratas, por lo que es menos costoso almacenar electricidad cuando hace viento o sol por momentos cuando no lo es. El costo promedio de las baterías de iones de litio cayó un 73 por ciento, a 273 dólares por kilovatio-hora, entre 2010 y 2016, según Bloomberg News Energy Finance.En resumen, el mundo necesitaba cambiar a tecnologías de energía renovable porque representaban nuestra mejor esperanza de evitar las consecuencias más calamitosas del cambio climático. Ahora, debemos cambiar porque se están convirtiendo en alternativas más baratas.

