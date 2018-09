Posicionamiento del regidor del PRD en el Segundo Informe de gobienro

Nuevo Casas Grandes.- Dentro de la entrega del Segundo Informe de gobierno del presidente municipal de Nuevo Casas Grandes, David Martínez Garrido, el regidor del Partido de la Revolución Democrática, Mauricio Peña, señaló que la administración saliente fue oscura e ineficaz durante los casi 2 años de gobierno.En su posicionamiento, el regidor del PRD expresó:“Muy buenas tardes a todos los ciudadanos que nos acompañan, al honorable ayuntamiento del municipio de nuevo casas grandes así como a las diversas autoridades que tiene a bien estar en esta sesión solemne, en la cual en representación del partido político de la Revolución Democrática, partido al cual pertenezco y que le agradezco la oportunidad de representarlos en esta ocasión, realizando el presente posicionamiento político, en cuanto al desempeño de la actual administración la cual es presidida por el Doctor David Martínez Garrido en virtud de su encargo como Presidente Municipal, por lo que me permito dirigir estas palabras.Es trascendental para los operadores de la administración pública y para los gobernados, el que los primeros realicen sus encargos con toda entrega y profesionalismo, en el entendido que como servidores públicos nos debemos a la ciudadanía y que los recursos que se ejercen a través de las diversas direcciones, son estos propiedad de los ciudadanos de este municipio, en tal virtud me referiré al posicionamiento político que hoy nos ocupa, con el debido respeto a mis compañeros que integran el cabildo y sus diferentes fracciones, es menester del de la voz el hacer énfasis en que en todas las administraciones, siempre habrá buenos y malos elementos, obras que trasciendan en el tiempo al igual que fracasos en el ejercicio de nuestro deber, pasando a la historia como una buena o mala administración, lo que en el caso concreto que hoy nos ocupa, la fracción que yo represento considera que esta administración pasara a la historia como obscura e ineficaz sin olvidar la obligación que tenemos como servidores públicos de que todo acto administrativo debe ser encaminado al beneficio de la sociedad que es a quien nos debemos, jamás dejemos de lado que como cuerpo de regidores, somos los representantes del pueblo y nuestra actuación y decisiones estarán encaminadas al crecimiento como municipio y en pro de nuestros representados”.De igual modo agregó que aunado a lo anterior, que al momento de ejercer la función pública esta jamás debería tener color ni partido, “cosa que jamás sucedió, ya que desde el principio de la presente administración, en un claro ejemplo de un exceso del uso de las facultades de algunos de los regidores del actual ayuntamiento, haciendo uso inadecuado del poder que la ciudadanía les confirió, esto en la aprobación del presupuesto de egresos beneficiando de manera significativa a los diversos funcionarios con excesivos aumentos de sobresueldos y/o compensaciones que repercutieron en el erario municipal, dineros que bien pudieron haberse destinado al beneficio de la ciudadanía, ahora sí que sirviéndose a discreción de los dineros de nuestras arcas municipales” mencionó el regidor.Enfatizó en que la actual administración todo lo contrario a lo prometido por el actual presidente y su equipo cuando en campaña prometían una administración austera sin embargo, dijo que eso jamás sucedió a menos que se tenga un concepto diferente de lo que es austeridad.“No dejemos de lado los excesos en que incurrió la administración saliente, ya que como en muchas ocasiones fue señalado por el síndico municipal, en cuanto a los gastos desmedidos de combustible, el uso inadecuado de los vehículos propiedad del municipio para uso personal por parte de algunos funcionarios, dichas observaciones jamás fueron atendidas por los responsables de cada área”, mencionó el regidor en su intervención.También hizo referencia a la falta de capacidad para gestionar recursos ante los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso del Estado y en el congreso de la Unión, “lo que ocasiono una administración por demás gris ya que es sabido por todos los recursos que se asigna a nuestro municipio no son bastos ni suficientes”, enfatizó.“No podemos dejar de observar el estado de los espacios públicos, sin embargo lo que es más grave aún es la falta de mantenimiento a la obra ya existente, como se puede apreciar en los diversos parques de la ciudad, partiendo desde Sección Hidalgo hasta Colonia Madero, aunado al pésimo mantenimiento que se le ha dado a los bienes públicos, como se puede ver en las diversas calles y avenidas de nuestra Ciudad lo que en dicho rubro debió haber aplicado el departamento de Servicios Públicos Municipales, el cual brillo por su ausencia”, dijo.Por otra parte, mencionó que su fracción y el partido que representa le reconoce a esta administración haber cumplido con su obligación como; el realizar ciertas obras en la ciudad, la creación de nuevos espacios deportivos, “sabemos de qué no es muy amplio el presupuesto con el que se cuenta, también es cierto que se tuvo crecimiento, crecimiento en obra que deberá continuar tal y como se encuentra proyectada con el fin positivo de que sirva a la ciudadanía, a la cual nos debemos”.“Como regidor de turismo reconozco la amplia labor que se realizó en este rubro destacando una vez más nuestra ciudad como una de las más hospitalarias del estado, y como una ciudad promotora del turismo, destacando ampliamente a nivel estatal el festival de las 4 culturas la cual fue un éxito de esta administración en conjunto con la iniciativa privada en atención a que somos una ciudad multicultural”, comentó dentro de su posicionamiento.

