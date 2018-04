En marcha el beisbol municipal con 27 equipos

Descansan Toros

Descansa Rancho Río Vista/Mata Ortiz

Con la participación de 27 equipos, este día en punto de las 9:00 de la mañana en el estadio “Luis Cobos Huerta”, se pone en marcha la temporada “Juan Manuel Mora Meléndez” del beisbol municipal de las categorías de 3ª fuerza y las ligas Formativa y de Desarrollo.Manuel Ledezma Vizcarra quien es el Presidente del Comité Municipal de Beisbol comentó que “la mayoría de estas novenas tendrá actividad el día de hoy con la excepción de los Toros, Rancho Río Vista, Marlins y Kasas City como Halcones de la UT de Paquimé, estos últimos porque tienen en su roster a varios jugadores que están jugando en el campeonato regional”.De esta manera y una vez que haya finalizado el acto de arranque de torneo, cada uno de los representativos se trasladará a sus respectivos escenarios para abrir con la primera jornada de manera oficial a partir de las 11:00 de la mañana.ROL DE JUEGOS DE LA 3ª FUERZAVaqueros VS Potros de Sección Enríquez Sección Enríquez (11:00)Taller Zubía VS Dorados de Corralitos Williamsports (3:00 de la tarde)Chihuahuas VS Dublán Nogales (11:00)ROL DE LA LIGA FORMATIVA11:00 El Competidor VS Mi Pueblo (Cobach)11:00 Diablos VS Chuyitos (ACE 2)11:00 Súper El Triunfo VS Vaqueros/Sindicato Municipal (ACE Uno)3:00 Piratas 40-60 VS Manolos Sports (ACE Uno)3:00 Indios VS Rojos (ACE 2)

ROL DE LA LIGA DE DESARROLLO





11:00 Riegos Paquimé VS 5 Milagros (Luis Cobos Huerta)





11:00 Venados de colonia Juárez VS Bravos de Mata Ortiz (Colonia Juárez)





11:00 Mineros VS El Pueblo (Williamsports)





*Descansan Marlins