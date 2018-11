Éstas son las víctimas de la masacre en California

Él era guardia de seguridad, a ella le encantaba la música, él quería entrar al Ejército, ahora se encuentran entre las 12 víctimas mortales de un tiroteo en California, según publicó Los Angeles Times.Éstas son algunas historias de las personas fallecidas el miércoles cuando un exmarine abrió fuego en el Borderline Bar and Grill de Thousand Oaks, California:Este verano, Sean Adler había abierto su cafetería. En una de las paredes se leía: “Colecciona momentos, no cosas”.Mientras arrancaba su negocio, Sean continuaba trabajando como guardia de seguridad en el bar para mantener a su esposa y sus dos hijos, de 17 y 12 años. Se hallaba en turno cuando lo mataron.“Era un hombre muy solícito y muy divertido”, dijo Debbie Nieser, una amiga de la infancia que agregó que Sean tenía carisma.El entrenador de beisbol infantil tenía muchos planes para el futuro. Quería alistarse en el Ejército. Pronto nacería una hermanita suya.Al menos una vez a la semana, iba a bailar country al Borderline.Cuando salió el miércoles de la casa de su familia, iba estrenando unos pantalones que hacían juego con sus botas vaqueras.A la estudiante de primer año en la Universidad Peppedine le apasionaba la música.Estaba pensando en tomar clases de teatro musical y soñaba con ser cantante.El miércoles, se hallaba en la pista de baile con unos amigos cuando empezaron los disparos. Sus amigos escaparon por una ventana quebrada, pero en el caos la perdieron de vista.“Era una muchacha muy tierna”, dijo su amigo Luke Sides. “Cuando yo tenía algún problema, ella siempre se acercaba y me ayudaba”.Dsan Manrique dedicó su vida al servicio.Prestó servicio como operador de radio en el Cuerpo de Infantería de la Marina. Luego, cuando regresó de Medio Oriente, se dedicó a auxiliar a los excombatientes a adaptarse a la vida civil.“Pensaba en los demás”, dijo su hermano Marcos. “Nada más quería ayudar a su país”.Marcos Manrique señaló que le dijeron que Dan se encontraba en el estacionamiento del bar cuando empezaron los disparos —y que entró corriendo a ayudar.Justin Meek era guardia de seguridad y promotor del bar.Cuando no se encontraba trabajando en el bar, ayudaba a niños con autismo en Servicios Sociales Channel Islands. Colaboraba en fiestas de cumpleaños, eventos familiares y también cantaba en un cuartero.Varios sobrevivientes de la masacre dijeron que Justin fue herido cuando trataba de salvar a otros.Acababa de obtener su licenciatura en justicia penal en la Universidad Luterana de California.Leah Marty, amiga suya, dijo que Justin siempre era amigable, hacía chistes y planeaba salidas en grupo.El miércoles, Kristina se dirigió a su turno a partir de las 6 pm en el Borderline. A las 12:30 pm del jueves, sus padres se enteraron de que había muerto la menor de sus tres hijos.Kristina hablaba mucho y sus amigos eran el centro de su vida, dijeron los Moriosette.Pronto se aprestaba a consolar a otros o a ofrecerles aventón. Acababa de comprar su primer automóvil con el dinero que había ahorrado con su trabajo en el bar.Telemachus Orfanus sobrevivió el año pasado a la masacre de Las Vegas sólo para perder la vida el miércoles en el Borderline.“No quiero oraciones, no quiero pensamientos, quiero control de armas”, dijo su madre, Susan Schmidt-Orfanos a KABC-TV, añadiendo que su hijo había ido a Las Vegas con un amigo y regresó a casa.En su página de Facebook, Organus escribió que trabajaba en la distribuidora automotriz Infiniti y había prestado servicio en la Marina.Noel Sparks era estudiante en Moorpark College.En cierto momento, había estado activa en la iglesia, como miembro del grupo juvenil y del coro, dijo Walter Dilg, pastor en la Iglesia Metodista Unida en Westlake Village.Noel ya había ido antes al Borderline. A finales de octubre, en su página de Facebook posteó que iría al baile universitario de Halloween del bar.“Me apoyó en tiempos difíciles”, dijo su amiga Jennifer Avalos, quien la conoció hace dos años en la iglesia.

