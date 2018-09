La senadora Dianne Feinstein, la demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, el domingo hizo una llamado a posponer mayores diligencias sobre el nominado a magistrado de la Suprema Corte Brett M. Kavanaugh a raíz de que una segunda mujer lo acusó de conducta sexual indebida, publicó Washington Post.“Estoy escribiendo a fin de solicitar que se posponga de manera inmediata cualquier otra diligencia relacionada con la nominación de Brett Kavanaugh”, escribió la senadora californiana en misiva dirigida al senador republicano Charles E. Grassley, el director del comité.La carta se dio luego de que la revista New Yorker informara que Deborah Ramírez, compañera de estudios de Kavanaugh en la Universidad Yale, dijo que éste se descubrió indecentemente durante una fiesta cuando ambos estudiaban primer año.Ramírez, quien dijo a la revista que los dos habían estado bebiendo al momento del incidente, reconoció no recordar todo con precisión pero aseguró recordar a otro alumno gritar al nombre de Kavanaugh.“Yo creo que se amerita una investigación del FBI”, señaló Ramírez.Mediante comunicado emitido por la Casa Blanca, Kavanaugh negó la acusación y la calificó de “simple y llana calumnia”.En su misiva, Feinstein solicitó que “las acusaciones más recientes sobre faltas sexuales sean remitidas al FBI para su investigación, y que usted se sume a nuestra petición de que la Casa Blanca gire al FBI instrucciones a efecto de investigar las acusaciones de Christine Blasey Ford así como estos nuevos alegatos”.Grassley no respondió de inmediato la solicitud de aplazamiento hecha por Feinstein.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.