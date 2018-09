Aceptaría Mueller por escrito respuestas de Trump por Rusiagate

Washington.- El fiscal especial Robert Mueller estaría dispuesto a aceptar las respuestas por escrito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cualquier posible coordinación entre su campaña y los esfuerzos del Kremlin para interferir en las presidenciales de 2016, dijo el martes una persona familiarizada con las negociaciones en curso.La oferta se realizó en una carta que la oficina de Mueller envió el viernes al equipo de abogados de Trump, que todavía no ha respondido, según la fuente, que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada a comentar públicamente las negociaciones.Por el momento no estuvo claro qué supondrían estas condiciones para las otras vías que está explorando Mueller, incluyendo si el presidente intentó obstaculizar la pesquisa sobre Rusia con acciones como el despido del director del FBI James Comey el año pasado. La oficina del fiscal especial había indicado previamente que tenía muchas preguntas para el dirigente en lo relativo a la presunta obstrucción. Según la fuente conocedora de la carta, el departamento indicó que más tarde evaluaría qué información necesita de Trump.El periódico The New York Times reportó la oferta de Mueller en primer lugar.La decisión de Mueller se produjo tras la publicación de dos largas acusaciones en las que se detallan los esfuerzos de Rusia para interferir en la campaña presidencial. El fiscal especial también investigó una reunión celebrada en junio de 2016 en la Torre Trump entre Donald Trump Jr. y un abogado ruso que creía que tenía información peyorativa sobre la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton.Según muestran los correos electrónicos, el hijo de Trump aceptó el encuentro tras ser descrito como parte de los esfuerzos del gobierno ruso para ayudar a la campaña de su padre. El presidente dijo que no sabía nada acerca de la reunión antes de su celebración.Peter Carr, vocero de la oficina del fiscal especial, declinó realizar comentarios el martes.Las dos partes llevan meses negociando sobre si Trump concederá una entrevista a Mueller y las condiciones en las que se realizaría. Aunque el presidente declaró en público que estaba ansioso por enfrentarse a las preguntas de fiscal, sus abogados han sido mucho más reacios a dejarlo participar y cuestionaron si tiene derecho a preguntarle por acciones a las que, según la Constitución, está autorizado como presidente.La oficina de Mueller ha intentado determinar el estado mental del presidente durante varios episodios de su mandato, incluyendo el cese de Comey y su enfrentamiento con el secretario de Justicia, Jeff Sessions, por su recusación en la pesquisa sobre Rusia.

