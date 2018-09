Árbol caído mata a menor de edad tras tormenta Gordon

Gulfport.- Un niño murió por la caída de un árbol sobre una casa rodante en Florida el martes en la noche, luego de que la tormenta tropical Gordon tocó tierra al oeste de la frontera entre Alabama y Mississippi.Los agentes respondieron a un aviso sobre un árbol caído en Pensacola y descubrieron el deceso del menor, del que no se revelaron ni su identidad ni su edad, dijo la policía del condado de Escambia en su página de Facebook. Por el momento no se reportaron más heridos.Se espera que Gordon, que tocó tierra alrededor de las 22:00 horas, se debilite rápidamente mientras avanza por Mississippi y Luisiana hasta tocar Arkansas el jueves, dijo el Centro Nacional de Huracanes. El meteoro no llegó a alcanzar categoría de huracán como se preveía.Gordon se fortaleció en las últimas horas mientras se acercaba a la costa central del Golfo de México, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (70 millas por hora). El vórtice de la tormenta estaba a unos 48 kilómetros (30 millas) al sureste de Biloxi, Mississippi, o a alrededor de 55 kilómetros (35 millas) al sur de Mobile, Alabama, donde los fuertes vientos y lluvias comenzaron poco antes del atardecer.Más de 27 mil clientes estaban sin electricidad el martes en la noche cuando Gordon comenzó a avanzar tierra adentro. Los apagones se produjeron en su mayoría en la costa de Alabama y en el extremo oriental del Panhandle de Florida, cerca de Pensacola, con unos pocos cientos de casos en el sureste de Mississippi. El número de afectados por los cortes aumentó rápidamente tras la caída de la noche y la llegada del meteoro.Por otra parte, el Servicio Nacional de Meteorología emitió varias alertas por tornados en el sur de Alabama y en el Panhandle de Florida luego de que el radar indicó posibles fenómenos asociados con la tormenta. Por el momento no se reportaron daños.Una de las zonas más afectadas hasta el momento fue el aeropuerto internacional de Pensacola, donde cayeron más de 10 centímetros (cuatro pulgadas) de lluvia.El cielo se tornó rápidamente gris cuando la tormenta se aproximó a la ciudad portuaria de Mobile. Había sillas de metal encadenadas sobre mesas en el exterior de un restaurante en lo que normalmente es una concurrida zona de ocio, y un músico callejero tocaba en una acera vacía justo antes de que comenzara a llover.El Centro Nacional de Huracanes pronosticó marejadas "peligrosas" de 0.9 a 1.5 metros (tres a cinco pies) en algunas regiones de la costa central del Golfo.Otro peligro son las inundaciones, ya que se pronostican hasta 20 centímetros (ocho pulgadas) de lluvia en partes de los estados del Golfo hasta el jueves en la noche, a medida que el sistema tropical se desplace hacia Arkansas.El último huracán que tocó tierra en Estados Unidos fue Nate, en octubre del año pasado, en Biloxi, Mississippi.Los gobernadores de Alabama, Mississippi y Luisiana declararon el estado de emergencia para poder movilizar rápidamente recursos y a efectivos de la Guardia Nacional para tareas de rescate durante y después de la tormenta. En Mississippi se cerraron una docena de casinos en la costa y los trabajadores de al menos 54 plataformas de producción de petróleo y gas fueron evacuados.Gordon, que se había formado el lunes por la mañana cerca de los Cayos de Florida, no es la única tormenta en el radar de los meteorólogos. El huracán Florence estaba a unos tres mil 900 kms (dos mil 400 millas) de Estados Unidos mientras que ante la costa de África podría formarse otra posible tormenta que avanzaría hacia el oeste.El Centro Nacional de Huracanes dijo que es demasiado pronto para saber si estos meteoros tendrán consecuencias en tierra.

