Muerte de McCain marca nueva era en control congresista sobre Trump

La muerte del senador John McCain es el preludio de un dramático cambio en los desafíos congresistas a la administración Trump en temas de seguridad nacional, conforme los dos críticos republicanos más abiertos del presidente ceden sus poderosos timones de comités a dos de los mayores partidarios del mandatario, escribe The Washington Post.McCain, el republicano de Arizona que como director del Comité de Servicios Armados del Senado cuestionó la postura presidencial en temas como Rusia, tortura e inmigración, deja el control al senador James Inhofe, también republicano. El director del Comité de Relaciones Extranjeras del Senado Bob Corker, un republicano que sin falta ha denunciado el caótico enfoque de Trump a la diplomacia, entregará en enero la estafeta al senador republicano James Risch.La partida de alguno de los directores de comité resultaría noticia, pues ambos han llamado considerablemente la atención por criticar a la Casa Blanca por políticas exteriores que consideraban equivocadas. Pero las dos salidas juntas, representan un extenso cambio en la manera como puede el Congreso utilizar su autoridad de supervisión para controlar la agenda internacional del Presidente, de acuerdo con legisladores y exlegisladores, cabildeadores y observadores de políticas —cambio de guardia con consecuencias potencialmente enormes para que Trump rinda cuentas en tiempos de crisis.“Por la manera como han dirigido esos comités, Corker y McCain han sido las excepciones a la regla… Los dos han hecho un buen trabajo investigando y cuestionando y estando en desacuerdo con su propio presidente republicano cuando ha sido necesario”, dijo el exsecretario de Defensa Chuck Hagel, quien también fungió como senador republicano al lado de McCain, Corker, Inhofe y Risch. “Esto va a cambiar— de eso no hay duda”.McCain y Corke han sido reconocidos por su tenacidad al supervisar administraciones tanto demócratas como republicanas. Siendo excandidato presidencial, héroe de la Guerra de Vietnam y uno de los estadistas estadounidenses más famosos a nivel mundial, McCain era uno de los pocos legisladores que a menudo contaba con más autoridad sobre la seguridad nacional que el comandante en jefe — misma que empleó a fin de retar a los presidentes a que lo ignoraran.Sus colegas temen que el Senado pierda esa ventaja cuando asuman Inhofe y Risch, preocupándoles que éstos sean más condescendientes con la Casa Blanca.“Con los años hemos pasado mucha autoridad al Ejecutivo… y me inquieta que los nuevos líderes que se encuentran más cerca del Presidente no vean con el escepticismo que deben el poder del Ejecutivo”, dijo el senador republicano Jeff Flake. “Creo que es menos probable que cuestionen las medidas que tome el Presidente… va a haber menos independencia”.En general, tanto Risch como Inhofe han abordado la supervisión del Ejecutivo con menos ahínco que McCain o que Corker.

