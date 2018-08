Planea EU financiar pistolas en escuelas con fondos federales

Washington— El Departamento de Educación está considerando la posibilidad de permitirle a estados usar fondos federales para comprar armas que serían usadas como medida de seguridad en las escuelas, lo que ha provocado una lluvia de críticas.El plan seguramente causará gran controversia, especialmente en estos momentos en que, tras una serie de masacres escolares en Estados Unidos, ha surgido un movimiento estudiantil a favor de que haya una mayor restricción a la compra, portación y el uso de las armas.El gobierno está examinando las leyes concernientes a la financiación federal de iniciativas educativas estatales a ver si el dinero puede usarse para comprar armas, dijo a la AP una fuente oficial que pidió no ser identificada.Una ley educativa aprobada con apoyo bipartidista en el 2015 no prohíbe expresamente la compra de armas para escuelas, dijo el funcionario. Agregó que el departamento ha recibido numerosas cartas y menajes pidiéndole que aclare para qué se pueden usar los fondos federales educativos.La secretaria de Educación Betsy DeVos, titular de una comisión a cargo de estudiar maneras de mejorar la seguridad en las escuelas, en el pasado se ha pronunciado a favor de darles la opción de equipar con pistolas a los maestros. La comisión, creada a raíz de la masacre escolar en Parkland, Florida, ha sido criticada porque ni siquiera considera la opción de limitar la portación de armas.La iniciativa, reportada inicialmente por el New York Times, suscitó fuertes críticas de demócratas, funcionarios del sector y activistas antiviolencia. Acusaron al gobierno de Donald Trump de privar a los alumnos de asistencia psicológica y otros recursos, para favorecer a la Asociación Nacional del Rifle, cuyos miembros tienden a ser de derecha y apoyar a los republicanos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.