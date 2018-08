Washington— Timiyah Landers, de 12 años, se encuentra internada en terapia intensiva con casi la mitad del cuerpo cubierto por quemaduras graves. Son las consecuencias de intentar la viral prueba de internet conocida como el “reto del fuego”, que por lo general consiste en echarse alcohol en el cuerpo, prenderse fuego y filmar todo.Hace aproximadamente cuatro años en las plataformas de redes sociales como Facebook y YouTube empezaron a verse videos de adolescentes quemándose. Timiyah no es la primera persona en lesionarse de gravedad al hacerlo.Su madre, Brandi Owens, dijo que su hija permanece con respiración artificial y necesita alimentarse mediante un tubo. Timiyah presenta quemaduras de segundo y de tercer grado, teniendo vendada la mayor parte del cuerpo. Los médicos informaron a Owens que la niña estará hospitalizada por lo menos varios meses y que aún deberá someterse a cerca de cuatro cirugías más.La menor se encontraba el viernes en casa con dos amigas. Su mamá y el prometido de ésta estaban en la recámara.Owens oyó un estallido. Su hija venía por el pasillo envuelta en llamas desde las rodillas hasta el cabello.“Parecía una bola de llamas”, dijo Owens. “Gritaba, ‘¡auxilio!”.Aunque no ha podido hablar con Timiyah, Owens explicó que las otras menores le explicaron lo ocurrido. Timiyah se había untado alcohol en los brazo, dijo, y una de ellas prendió el fuego.Una de las amigas había hecho el desafío en su propio domicilio sufriendo sólo quemaduras menores, por lo que esa tarde les habló del reto a Timiyah y la otra amiga, dijo Owens.“La niña dijo que parecía divertido”, agregó, “nada más hay que echarse agua… así que mi hija quiso hacer la prueba”.Lo que no está muy claro es qué fallo. Owens cree que pudo haber tenido algo que ver con el aerosol corporal que Timiyah traía puesto.“Cuando se puso el alcohol y la niña le prendió fuego, básicamente explotó porque ella ya traía cosas inflamables, perfumes y cosas así”, dijo Owens, añadiendo que las amigas de Timiyah también están traumadas por el incidente.Owens tiene la esperanza de que en YouTube empiecen a retirar los videos sobre estos retos peligrosos.“Si nosotros no hubiéramos estado en casa, ella hubiera muerto”, dijo Owens. “Esas niñas no hubieran sabido qué hacer”.

