Charlottesville— Más de 600 activistas y estudiantes de la Universidad de Virginia se concentraron hoy en Charlottesville para mostrar su rechazo al supremacismo blanco cuando se cumple casi un año de las protestas neonazis que dejaron tres muertos, publicó El Universal."Nosotros decimos basta al racismo. El apoyo a los movimientos supremacistas blancos persiste. Necesitamos organizarnos así siempre para seguir combatiendo a esta lacra", dijo a Efe uno de los estudiantes organizadores de la manifestación, que pidió ser citado con el seudónimo de Sebastián.Estaba previsto que la protesta se celebrara en una plaza del campus universitario en Charlottesville en honor al expresidente estadounidense Thomas Jefferson (1801-1809) que fue tomada hace un año por las antorchas y consignas de los grupos supremacistas. Sin embargo, policías locales y estatales rodearon el lugar e instalaron un robusto sistema de seguridad con detectores de metales para controlar la entrada al recinto, lo que provocó que la manifestación se trasladara a otra zona del campus."Hemos decidido cambiar de lugar porque no era seguro para nosotros ni para nuestra comunidad y hubiera sido una traición a nuestros ideales. Nos querían encerrados en una jaula, y eso no pasará", comentó Sebastián.

