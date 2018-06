Empresas no probadas de reconocimiento facial prometen parar tiroteos

Cámaras de reconocimiento facial instaladas cerca de unos brinca-brinca en una bodega, que es un centro de recreación extra escolar situado en Bloomington, Ind, están enfocadas lo suficientemente bajo para escanear el rostro de cada padre de familia, adolescente y niño que ingrese a ese lugar, escribe The Washington Post.David Well, el director ejecutivo del centro, se enteró a principios de este año de ese sistema de vigilancia a través de un boletín de la iglesia y seis semanas después compró el suyo, con la creencia de que se trata de un avance en la seguridad que es asequible e innovador.Desde el mes pasado, el sistema ha almacenado miles de rostros de los visitantes -junto con sus nombres, números de teléfono y otros detalles personales - y los ha cotejado contra una lista actualizada de ofensores sexuales y personas que no son bien recibidas.Face Six, el desarrollador israelí del sistema, también está promoviendo su uso en las prisiones y drones.Un creciente grupo de contratistas de seguridad mayormente desconocidos están comercializando el reconocimiento de rostros directamente a las escuelas y líderes de centros comunitarios, publicitando la tecnología como un escudo que lo ve todo en contra de los tiroteos escolares como los que sucedieron en Parkland, Florida y Santa Fe, Texas.Aunque el reconocimiento facial sigue sin ser probado como un disuasorio para los tiroteos escolares, el espectro de la violencia en los salones de clase y la intensa comercialización de estas empresas a los oficiales de educación de la localidad podría convertir a las más de 130 mil escuelas públicas y privadas de todo el país en los principales campos de prueba de Estados Unidos --- tanto de las habilidades tecnológicas como de la aceptación del público sobre una nueva generación de vigilancia masiva.Las empresas de vigilancia han dicho poco acerca de cómo diseñan, prueban y guardan sus sistemas de reconocimiento facial debido a que aseguran se trata de una información patentada.También le han restado importancia a las inquietudes sobre la privacidad, a pesar de la preocupación de los padres sobre la falta de supervisión de quién controla las imágenes faciales de sus hijos y cómo podrían ser usadas a largo plazo.No se sabe si esos sistemas pudieron haber evitado los ataques pasados, en muchos de los cuales estuvieron involucrados agresores que eran estudiantes a quienes les permitieron entrar al campus.Aunque las empresas han prometido a los administradores de las escuelas que podrían bloquear o rastrear a invitados no deseados --- fugitivos buscados, padres problemáticos y estudiantes expulsados, tal como el responsable del tiroteo de Parkland --- antes de que empiece la violencia.Sin embargo, Andrew Ferguson, profesor de Derecho de la Universidad del Distrito Columbia, comentó que las empresas de vigilancia están aprovechándose del temor de los líderes de la comunidad para venderles sistemas experimentales de vigilancia que sólo ofrecen la apariencia de unas escuelas más seguras.Ninguna ley federal restringe el uso de tecnología para el reconocimiento facial y sólo Illinois y Texas han aprobado leyes que requieren que las empresas obtengan el consentimiento de las personas antes de recolectar lo que la industria llama “huellas faciales”.Esto permite que las policías locales, ciudades, empresarios y consejos escolares establezcan mayormente sus propias políticas.Los niños presentan un desafío técnico único, debido a que los rostros de los pequeños cambian rápidamente y no cuentan con las características distintivas que la mayoría de las personas desarrollan cuando van creciendo, comentó Peter Trepp, director general de la empresa FaceFirst, que se dedica al reconocimiento facial.

