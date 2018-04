Washington– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no acompañará a su esposa al servicio funerario de la exprimera dama Barbara Bush, matriarca de una dinastía política con la que Trump tuvo enfrentamientos frecuentes durante su campaña del 2016.La Casa Blanca dio a conocer hoy que Trump no asistiría “para evitar disrupciones debido a que se tendría que aumentar la seguridad y sería una falta de respeto para la familia Bush y sus amigos que asistirán al funeral”.Se espera que este fin de semana Trump esté en su propiedad en Florida durante la inhumación de la esposa y madre de los presidentes, que se llevará a cabo el sábado en Houston.Las banderas de la Casa Blanca y de Mar-a-Lago han ondeado a media asta desde la muerte de Bush a la edad de 92 años, Trump agregó un mensaje de voz a los tributos que han llegado para la esposa del presidente George H.W. Bush y la madre del presidente George W. Bush.El miércoles, Trump ofreció sus condolencias a la familia, catalogando a Barbara Bush como “Una titán en la vida de Estados Unidos. Su presencia y carácter han quedado grabados en la identidad de este país”.Los magnánimos comentarios contrastan con las palabras irritantes que cruzaron Trump y la familia Bush cuando el empresario se convirtió en candidato presidencial y tuvo una actitud hostil en el Partido Republicano que en algún tiempo fue regido por los Bush.Durante su campaña presidencial anti-institucional, frecuentemente señaló a la familia Bush como un ejemplo del status quo político, además de mostrar un sentimiento anti-dinástico en contra de Jeb Bush, uno de los rivales republicanos que derrotó Trump y en contra de Hillary Clinton, su contrincante demócrata.Barbara Bush, por su parte, dijo en una entrevista que concedió en febrero del 2016 a CBS News que Trump era como un “artista” y que no entendía “cómo es que las mujeres votaron por él”.Intermediarios han descrito una corta semblanza de la relación entre Trump y miembros de la familia Bush, por lo que, la presencia del presidente en el funeral podría acaparar más la atención sobre la pelea que tuvieron en las elecciones primarias del 2016 y podrían distraerla de la vida y legado de Barbara Bush.Convertido en un político que no formaba parte del grupo, Trump usualmente le restó importancia al manejo que hizo el presidente George W. Bush de la Guerra de Irak y se burló de su hermano menor, el exgobernador de Florida, señalándolo como el “débil Jeb”.Incluso, Trump despotricó contra el nonagenario Bush en Twitter en agosto del 2015: “Lo último que necesitamos es que haya otro Bush en la Casa Blanca. Sería lo mismo de siempre, ¿recuerdan cuando dijo “lean mis labios, no más impuestos?”. GRANDIOSO!!!Bush dijo “Lean mis labios: no habrá más impuestos”, durante un discurso que pronunció en la convención de 1988 –un compromiso que posteriormente lo afectó políticamente.El otoño pasado, George W. Bush pronunció un discurso que confrontó muchos de los temas de la presidencia de Trump –lo hizo sin mencionarlo por su nombre.Advirtió que “la intolerancia parece que está envalentonada” y la política del país “parece más vulnerable a las teorías de conspiración y a una fabricación descarada”.Casi al mismo tiempo, el libro de Mark K. Updegrove titulado “Los Últimos Republicanos” fue publicado, en el que el mayor de los Bush cataloga a Trump como un “fanfarrón” y George W. Bush se pregunta si sería el último presidente republicano.El mayor de los Bush comentó que votó por Clinton en el 2016 mientras que George W. Bush comentó que “no votó por ninguno de los dos”.Un funcionario de la Casa Blanca reveló que Joe Hagin, el subjefe de operaciones de gabinete de Trump, sirvió como el primer conducto de avanzada ante la familia Bush durante el funeral de la ex primera dama.Hagin también es un veterano de las dos presidencias de los Bush. El funcionario habló de manera anónima para describir las discusiones internas que se suscitaron.

