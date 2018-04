El exdirector del FBI, James Comey, afirmó que es posible que los rusos tengan información comprometedora sobre Donald Trump, que hay "cierta evidencia de obstrucción de la justicia" en las acciones del presidente de Estados Unidos y que el mandatario es "moralmente inadecuado" para su cargo.Comey realizó las declaraciones en una entrevista con ABC News difundida el domingo y que casi con toda seguridad intensificará su enfrentamiento verbal con el presidente, que lo despidió el año pasado y lo criticó de nuevo el domingo con una andanada de tuits en los que señaló que debería estar en prisión y lo calificó de "el PEOR director del FBI en la historia con diferencia".En la entrevista, que coincide con la publicación de su próximo libro, Comey ofreció su versión de los acontecimientos alrededor de su despido y las investigaciones sobre la intromisión rusa en las elecciones y el manejo de los correos electrónicos de Hillary Clinton.Varios de los episodios que describe en detalle, incluyendo una conversación privada sobre el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Michael Flynn, son clave en la investigación del fiscal especial Robert Mueller, y su relato podría ser valioso para que los fiscales examinen si las acciones del presidente equivalen a un delito de obstrucción de la justicia.El director del FBI, que hasta su despido en mayo comandaba la pesquisa sobre los posibles vínculos entre Moscú y la campaña de Trump, reconoció que era "asombroso" pensar que Rusia pudiese tener información perjudicial sobre un presidente estadounidense. Pero en el caso de Trump, agregó, no podría descartar la posibilidad de que el dirigente se haya visto comprometido."Estas son más palabras de las que nunca pensé que diría sobre un presidente de Estados Unidos, pero es posible", dijo Comey al conductor de ABC News George Stephanopoulos.Comey respondió que era "posible" cuando fue preguntado por si el presidente estaba tratando de obstruir a la justicia cuando vació la Oficina Oval de funcionarios el pasado febrero antes de animarlo a cerrar la pesquisa sobre Flynn, que en ese momento era sospechoso de mentir al FBI sobre sus contactos rusos. El pasado diciembre, el general retirado se declaró culpable y ahora está cooperando con Mueller.Según Comey, Trump es "moralmente inadecuado" para ejercer el cargo y trató a las mujeres como "trozos de carne"."Una persona que ve equivalencia moral en Charlottesville, que habla y trata a las mujeres como si fueran trozas de carne, que miente constantemente sobre pequeñas y grandes cosas e insiste en que el pueblo estadounidense lo cree _ esa persona no es adecuada para ser presidente de Estados Unidos por razones morales", señaló Comey.Trump rechazó el domingo la afirmación de que había intentado ganarse su lealtad en una cena en enero de 2017, diciendo que "apenas conocía a este tipo. Es solo otra de sus muchas mentiras". El dirigente sugirió además que Comey debería estar encarcelado por dar información clasificada y por mentir al Congreso. No hay indicios de que Comey esté siendo investigador por cualquiera de estos asuntos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.