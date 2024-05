Las fallas que dejaron en libertad al hermano de 'El Mencho'

Abraham Oseguera, "Don Rodo", hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por la Sedena como responsable de la logística y lavado de dinero de la organización criminal, fue liberado por un juez por una serie de fallas en todos los niveles.

La defensa de "Don Rodo" usó grabaciones de cámaras de seguridad para asegurar que la Guardia Nacional falseó las circunstancias en las que fue detenido.

El operativo de captura fue llevado a cabo el pasado 21 de abril por al menos 11 elementos de la corporación; inició a las 02:53 horas y concluyó 27 minutos después cuando los agentes se llevan al hermano de "El Mencho" en una camioneta, según los videos de circuito cerrado.

La Guardia Nacional relató en su Informe Policial Homologado que durante la madrugada de ese día sus agentes observaron a una distancia de 20 metros a tres sujetos armados afuera de una casa del Fraccionamiento Hacienda Real de la Colonia Rodríguez Alcaine, en el Municipio Autlán, Jalisco.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos amagaron a los elementos federales y se introdujeron al domicilio, cerrando la puerta. Por tratarse de un delito flagrante, los agentes forzaron la puerta e ingresaron al inmueble. Adentro detuvieron a "Don Rodo".

Pero uno de los nueve videos que sirvió de prueba para la liberación de Oseguera exhibe que nunca hubo hombres armados afuera de la casa y que la Guardia llegó directo al domicilio a reventar las chapas de la puerta.

De acuerdo con la secuencia de la grabación, la camioneta de redilas de la corporación llegó a una cerrada circular del fraccionamiento a las 02:53:20 horas. Se estacionó apuntando con las luces altas a la entrada de la casa.

Enseguida descendieron de la unidad 11 elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, quienes enfilaron hacia la puerta y la forzaron con un objeto tipo barreta que uno de los peritos identificó como ariete.

A las 02:54:07 los federales logran abrir, siete de ellos entraron y los otros cuatro se quedaron afuera para garantizar la seguridad perimetral.

En la audiencia que concluyó el pasado domingo 28 de abril, en la que se ordenó la liberación del hermano del "Mencho", se confirmó que no hubo orden de cateo para ingresar al inmueble.

Libre... tras 45 horas

Después de casi 45 horas de que se ordenara su libertad, Abraham Oseguera Cervantes, "Don Rodo", hermano del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), finalmente abandonó el Penal del Altiplano la madrugada del martes 30 de abril.

Aunque la liberación fue ordenada el domingo, las autoridades penitenciarias permitieron su excarcelación hasta la 00:45 horas, de acuerdo con fuentes federales.

La Fiscalía General de la República (FGR) no logró tener en ese momento una carpeta de investigación o una averiguación previa que le permitiera fincarle nuevos delitos al michoacano y mantenerlo en la cárcel.

Tampoco había una orden de aprehensión o una solicitud de detención provisional con fines de extradición que estuviera pendiente de ejecutarse contra "Don Rodo", quien la propia Secretaría de la Defensa Nacional lo señaló como el operador de la logística y el lavado del CJNG.

La madrugada del pasado domingo, el Juez de Control Rogelio León Díaz Villarreal consideró que con base en nueve videos, nueve testimonios y un peritaje, la detención no ocurrió como lo estableció la Guardia Nacional y, por tanto, dictó la no vinculación a proceso.

El impartidor de justicia resolvió no procesar al hermano de "El Mencho" por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, ya que al momento de su captura supuestamente le aseguraron 2 mil 11 pastillas de fentanilo, 38 gramos de cocaína, un arma corta y una larga.

La queja de la 4T

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló las gestiones realizadas para tratar de evitar la liberación del presunto narcotraficante.

De entrada, la funcionaria arremetió contra el juez Rogelio León Díaz Villarreal por desestimar pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR) y consideró que, en cambio, se admitieron "indicios" y videos manipulados, aportados por la defensa.

"El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía, no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado.

"En cambio, admitió y dio validez plena a indicios de la defensa, videos editados y segmentados en los que se presume una manipulación", acusó este 30 de abril durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

También reveló que, tras conocer la decisión del juez, se envió una carta a la Corte para pedir su intervención en un asunto "tan relevante para el Estado y la procuración de justicia".

Sin embargo, el máximo tribunal del País se negó a dar marcha atrás y terminó respaldando la orden del juzgador.

"Por tratarse de un asunto de relevancia y de interés para el Estado mexicano y las instituciones de procuración e impartición de justicia, el día de ayer (lunes) se solicitó a la Suprema Corte de Justicia su intervención, a fin de que se revise el proceso y se ordenen las acciones necesarias para evitar que se sustrajera de la justicia.

"Ante ello, el Máximo Tribunal respondió, por escrito, al Gobierno de México justificando el actuar del juez", lamentó.

La funcionaria informó que también intentaron retener al hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", realizando consultas con autoridades de Estados Unidos para conocer si existía algún proceso abierto en su contra. La respuesta también fue negativa.

"Paralelamente se solicitó a las autoridades estadounidenses información, procesos o denuncias pendientes en contra de Oseguera Cervantes, con la finalidad de no ser omisos en la colaboración binacional en la lucha contra las drogas y el tráfico de armas", relató.

"Finalmente, el (lunes), las autoridades estadounidenses dieron respuesta, por escrito, sin confirmar algún proceso u orden pendiente en contra del detenido, por lo que fue puesto en libertad durante la noche, en los términos ordenados por el juez", señaló.