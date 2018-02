Achaca NRA violencia a drogas de México

Washington— La Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) responsabilizó hoy a las drogas llegadas de México, específicamente el fentanilo, como una de las razones por las que las personas en Estados Unidos recurren a las armas de fuego para protegerse.Una semana tras el tiroteo en una escuela de Florida que dejó 17 muertos, el vicepresidente ejecutivo de la NRA, Wayne LaPierre, rechazó el llamado a nuevas leyes para mayor control a la venta de armas asegurando que las leyes no han detenido ni las drogas ni el crimen."Sus leyes no han detenido la plaga de los opioides y el fentanilo chino que llega de México que inunda las calles estadounidenses y mata a víctimas todos los días en este país", dijo LaPierre al participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés).Sin embargo, no mencionó que las autoridades no tienen un registro sobre el fentanilo presente en Estados Unidos."Sus leyes no han detenido que criminales ilegales crucen la frontera todos los días, sus leyes no detienen el flagelo de la violencia de las pandillas, el crimen de drogas que azota Baltimore, Chicago y cada una de las comunidades estadounidenses."No es sorpresa que los estadounidenses respetuosos de la ley en todo el país adoren la libertad de su Segunda Enmienda para protegerse más que nunca", concluyó refiriéndose a la enmienda de la Constitución estadounidense que protege la portación de armas de fuego.De acuerdo con una comisión especial del Capitolio, el fentanilo presente en Estados Unidos no sólo tiene su origen en México sino también en Canadá, así como por medio de envíos directos al país hechos por productores en China que explotan vulnerabilidades del correo y paquetería.El opioide sintético, manufacturado principalmente en Asia, es señalado por los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de haber generado más de 20 mil muertes por sobredosis en EU."Los oportunistas no han perdido el tiempo para (...) hacer llamados para más leyes de control de armas y con los medios de comunicación nacionales incansablemente ansiosos de manchar a la NRA", dijo LaPierre sobre los recientes llamados a más control.De acuerdo con LaPierre, la solución para atender tiroteos como el ocurrido en la escuela de la localidad de Parkland en Florida sería colocar más seguridad en las escuelas -incluido personal armado- así como exigir que los Gobiernos actualicen los registros de antecedentes criminales.La NRA, uno de los grupos de cabildeo más importantes de Estados Unidos, así como uno de los principales contribuyentes a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, ha señalado la situación en la frontera con México como un problema que se debe atender.