Firma Trump acuerdo presusupuestal; reabre el Gobierno

El presidente Trump firmó esta mañana la propuesta de un trascendental acuerdo presupuestal que incrementará en cientos de miles de millones de dólares los gastos y permitirá al gobierno federal reanudar operaciones tras una breve suspensión, de acuerdo con lo publicado por The New York Times.En un tuit difundido temprano por la mañana, Trump señaló haber firmado el proyecto de ley, añadiendo, “Ahora nuestras fuerzas militares serán más fuertes que nunca. Amamos a nuestras fuerzas militares y las necesitamos y les damos todo —y más”.La firma de Trump tuvo lugar al poco tiempo de que el Congreso aprobara en forma definitiva el acuerdo, horas después de que el bloqueo realizado por el senador de Kentucky Paul Rand pospusiera la votación y obligara al Gobierno a cesar brevemente sus actividades.Tras amenazar con hacer fracasar la iniciativa debido a que no ofrecía protección alguna para los inmigrantes indocumentados jóvenes, los congresistas demócratas dieron al vocero Paul D. Ruan los votos que no consiguió en su propio partido y garantizaron la aprobación. Finalmente, los 73 representantes demócratas que votaron a favor compensaron con creces a los 67 republicanos que se opusieron con su voto.Poco antes de la votación, Ryan manifestó su apoyo a debatir la inmigración en el pleno del Congreso —si bien no hizo ninguna promesa concreta, como habían querido los líderes demócratas.Con la firma de Trump, el Gobierno reanudará operaciones antes de que muchos estadounidenses se hubieran dado cuenta del cese, mediante un acuerdo que incluye en el curso de dos años alrededor de 300 mil millones de dólares adicionales destinados a programas militares y no militares, casi 90 mil millones para asistencia en casos de desastres a raíz de los huracanes e incendios forestales del año pasado, así como un tope estatutario más alto en la deuda.La firma debe de abrir el camino para cierta estabilidad hasta septiembre del 2019 tras meses de dar saltos de una crisis fiscal a otra. Trump podrá presumir de un enorme aumento en la partida presupuestal militar, pero por ahora permanece archivado su deseo de reorganizar en forma más amplia el Gobierno a través de profundos recortes en programas como la protección del medio ambiente, investigaciones sobre la salud y ayuda extranjera —lo mismo que cualquier cosa parecida a la austeridad fiscal.

