Donald no le teme a Mueller

Washington— El presidente Trump dijo el miércoles que está dispuesto a rendir testimonio en la investigación del consejero especial en torno a la interferencia rusa en las elecciones del 2016 —y lo haría bajo juramento.“De hecho veo el momento con anticipación”, dijo Trump a los reporteros en el Ala Oeste de la Casa Blanca. “No ha habido ningún tipo de complot, no ha habido obstrucción alguna”.Trump dijo que sus abogados están trabajando en las normas en torno a su testimonio, pero agregó que, “lo haría bajo juramento, en lo absoluto”.Cuando se le preguntó su el consejero especial, Robert Mueller, y su oficina serían justos con él, Trump dijo: “Eso lo vamos a averiguar”.Trump señaló que su testimonio podría tener lugar dentro de dos semanas.A comienzos de este mes, Trump se negó a comprometerse a un interrogatorio con Mueller, aseverando que su testimonio no es necesario en la investigación en torno a Rusia, a la que se refirió como “una artimaña demócrata”.Ciertamente veré qué sucede”, dijo durante una conferencia de prensa tras una reunión bilateral con la primer ministra de Noruega, Erna Solberg. “Pero cuando no hay un complot, y nadie ha encontrado ningún tipo de complot de ningún nivel, es poco probable de que vaya a ver un interrogatorio”.Mientras que Mueller investiga a Trump por una posible obstrucción de la justicia en la investigación en torno a Rusia, el potencial interrogatorio podría llegar a ser un campo minado legal.El presidente muy probablemente será presionado a que explique sus contactos con James Comey, el jefe del FBI que él abruptamente despidió en mayo, y quien dio reconocimiento de las inusuales discusiones en memorándums escritos que han sido entregados al equipo de Mueller.Comey rindió testimonio ante el Congreso, diciendo que Trump lo presionó para que abandonara la investigación del FBI en torno al ex asesor de seguridad Michael Flynn —y Trump reconoció, tras el despido de Comey, que su despido estaba ligado a la manera en que manejó la investigación en torno a Rusia.También es muy probable que Trump sea cuestionado sobre el despido de Flynn por supuestamente haberle mentido al vicepresidente, Mike Pence, en torno a sus contactos pre-inaugurales con el embajador ruso, Sergey Kislyak.El mes pasado, Flynn se declaró culpable de mentirle al FBI sobre sus contactos con el embajador y dice estar cooperando con el equipo de Mueller.El miércoles, Trump volvió a criticar la investigación en torno a Rusia, diciendo que él no tiene ningún conocimiento de cualquier tipo de intromisión durante las elecciones y que no necesitó de ninguna ayuda para vencer a su rival demócrata, Hillary Clinton. “Yo fui un mejor candidato que ella”, dijo.Al prometer que rendiría testimonio bajo juramento durante su entrevista, Trump señaló que Clinton no rindió testimonio bajo palabra cuando el FBI la interrogó a ella durante la investigación en torno al uso de una cuenta de correo electrónico privada durante el tiempo que Clinton fungió como secretaria de Estado.Trump también dijo a los reporteros que, en lugar de Rusia, ellos deberían poner atención a las acusaciones prejuiciosas en contra de algunos oficiales del FBI. El mandatario citó reportajes de noticias de mensajes de texto “desaparecidos” de oficiales del FBI, en los que dichos oficiales según hacían críticas de él. (Con información de USA Today)

