Revelan aventura de Trump en Casa Blanca

Washington— Durante un show televisivo, el escritor Michael Wolff, autor del polémico libro "Fuego y Furia", el cual da una mirada interna al gobierno de EU, sugirió que el presidente Donald Trump podría tener una aventura con una mujer en la Casa BlancaBill Maher, presentador del programa Ral Time, de la cadena HBO preguntó a Wolff si existía algún dato que nadie hubiera notado en el libro."Sí, pero no puedo decirte de que se trata", contestó Wolff."Hay algo en el libro de lo que estaba absolutamente seguro, pero era tan incendiario que simplemente no tenía una prueba definitiva".Maher preguntó al autor si la anécdota estaba relacionada con alguna mujer, a lo que Wolff contestó de manera afirmativa y agregó que ésta no tenía el vestido azul, en referencia a la evidencia que condenó al expresidente Bill Clinton durante su escándalo sexual con Mónica Lewinsky."Oh, ¿es alguien con quien está teniendo sexo ahora?", preguntó Maher."Sí, sólo tienes que leer entre líneas. Está hacia el final del libro, lo sabrás. Ahora que te lo conté cuando llegues a ese párrafo dirás bingo", contestó el autor.La administración de Trump intentó detener la publicación del libro a principios de mes, acusando que las relevaciones sobre el presidente y su equipo no estaban sustentadas.Wolff asegura haber basado el libro en 200 entrevistas con gente cercana al mandatario e incluso algunos encuentros breves con éste.

