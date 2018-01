Sistema inmigratorio es peligroso para la seguridad: Casa Blanca

Este martes la Casa Blanca señaló que el actual sistema inmigratorio presenta riesgos de seguridad para Estados Unidos, mientras los legisladores regresaban a Washington con el propósito de reanudar las negociaciones sobre la inmigración y el presupuesto gubernamental tras el fin de semana festivo, dijo el Wall Street Journal.Varias actividades gubernamentales podrían suspenderse al terminar la semana, cuando vence la resolución sobre gastos en vigor. Algunos demócratas han manifestado que no apoyarán ningún convenio de partidas presupuestales en el cual no se proteja de la deportación a los inmigrantes jóvenes denominados dreamers.Empleados gubernamentales dicen esperar se presente en la mesa de negociaciones un acuerdo a corto plazo, con el que con los niveles actuales se financiaría por varias semanas al Gobierno, advirtiendo que dicho acuerdo no está garantizado. Los colaboradores señalaron que las posibilidades de algún acuerdo inmigratorio habían disminuido a raíz de que la semana pasada senadores dijeron que el presidente Trump dijo en junta con legisladores desear poner fin a la inmigración procedente de “países de mierda”.El presidente calificó como “peligroso” al sistema de lotería.Este martes la administración Trump emitió un reporte indicando que casi el 75 por ciento de las personas declaradas culpables por cargos relacionados con el terrorismo desde 2001 en Estados Unidos habían nacido en el extranjero. Un funcionario gubernamental de alto nivel dijo apoyar el argumento de la administración de que debe suspenderse el actual sistema basado en la familia, con el cual los inmigrantes pueden avalar la admisión de parientes.No obstante, en el informe se citan menos de 12 casos aparentemente vinculados con alguna de las políticas anteriores. El funcionario rehusó señalar el porcentaje de las 549 personas convictas por cargos de terrorismo que habían llegado como parte de alguno de los programas.Trump ha manifestado su solidaridad con los dreamers, pero ha exigido que en el convenio sobre dicho grupo se incluya una versión en torno a su muro fronterizo, así como nuevos límites a los derechos de los ciudadanos y residentes estadounidenses para avalar la inmigración de familiares. También desea límites al sistema de lotería.

