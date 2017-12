Aprueba Cámara de Representantes reforma fiscal

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes la reforma fiscal más grande en décadas, que incluye recortes fiscales significativos y permanentes para las empresas, y recortes temporales para las personas, informó The New York Times.Tras la aprobación de la ley, el proyecto de reforma pasará al Senado, donde se espera sea ratificada para luego llegar al presidente Donald Trump, quien lograría su primer triunfo legislativo en lo que va de su gestión.Se espera que ahora sea la Cámara Alta la que apruebe el proyecto de ley de impuestos de 1.5 billones de dólares la noche del martes o en el transcurso del miércoles, para que así el mandatario estadounidense pueda firmar el decreto en Navidad.Durante la discusión, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, de Wisconsin, calificó el voto como un punto de inflexión al afirmar que era la oportunidad que habían estado esperando.La aprobación del proyecto de ley se produjo por las objeciones previas de los legisladores demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, después de que acusara a los republicanos de otorgar un obsequio a corporaciones y aumentar la deuda federal en el proceso.Durante el proceso de votación, doce republicanos de la Cámara decidieron no apoyar la ley, incluidos legisladores de estados con altos impuestos como Nueva York, Nueva Jersey y California.De acuerdo con el proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja, la tasa del impuesto corporativo se reduciría a un 21 por ciento, desde el actual 35 por ciento, una medida que los republicanos aseguran que aumentará el crecimiento económico.Entre las personas también verían los recortes de impuestos, incluido el de una tasa máxima del 37 por ciento, por debajo del 39.6 por ciento.Pero los recortes de impuestos individuales expirarían después de 2025, un paso que los republicanos tomaron para cumplir con las normas presupuestarias que les permiten aprobar la revisión de los impuestos por mayoría simple y sin los votos demócratas.El esfuerzo de la Oposición tuvo un contraste con lo que pasó con la derogación y reemplazo de la ley de salud conocida como Obamacare, la cual sembró grandes divisiones entre los legisladores republicanos.

