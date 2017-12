Washington- Un alivio migratorio para los jóvenes indocumentados en Estados Unidos habría de esperar hasta enero de 2018, pues los líderes de la mayoría del Partido Republicano en el Senado no lo contemplan incluir en la Ley de Gastos que debe aprobarse este viernes 22 de diciembre.Con días para avalar la Ley de Gastos 2018, el número dos de la mayoría republicana en el Senado, John Cornyn, dijo que no contemplan anexar un alivio para los 689 mil jóvenes beneficiados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) y al que el Presidente Donald Trump puso fecha de expiración para marzo de 2018."DACA no estará en esta iniciativa (de Ley de Gastos). Es algo a lo que vamos a regresar en enero (de 2018). Estoy seguro", dijo Cornyn a reporteros reunidos en el Capitolio.Ante la posición de los republicanos de hoy, la única manera de que un alivio para los jóvenes indocumentados conocidos como dreamers pudiera ser incluido,La minoría demócrata había prometido boicotear la Ley de Gastos hasta que el alivio migratorio sea incluido.Para avalar la Ley de Gastos, los republicanos necesitan el apoyo de al menos nueve Senadores demócratas y, según Cornyn, éstos habrían ya dejado de lado su posición obstruccionista."Creo que ya se echaron para atrás. Y de manera muy sabia", dijo Cornyn.Hasta el momento, los demócratas mantiene su exigencia de incluir una solución a DACA en la Ley de Gastos; legisladores de ambos Partidos han estado reunidos desde la semana pasada buscando un acuerdo bipartidista de solución para los dreamers.Aunque no hay nada asegurado, Cornyn aseguró que incluso la pelea sobre la Ley de Gastos completa se dejaría para enero de 2018 y que su Partido buscaría una Ley temporal que mantenga los niveles de gasto hasta el 19 de enero, para entonces aprobar otra legislación a largo plazo.

