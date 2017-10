‘María’ daña medio ambiente en Puerto Rico

Caguas, Puerto Rico— Aguas residuales están desembocando en ríos y embalses de Puerto Rico tras el paso del huracán María, que inutilizó numerosas plantas de tratamiento de aguas sucias.La gente sin agua corriente se baña y lava su ropa en riachuelos contaminados y algunos isleños han tomado agua de pozos clausurados.Casi un mes después del paso del huracán, Puerto Rico apenas empieza a comprender la magnitud de la emergencia en torno al medio ambiente, para la cual no hay soluciones claras a la vista.“Creo que este es el desafío más grande que ha encarado nuestro país en relación con el medio ambiente”, expresó Judith Enck, quien fue administrador de la Agencia de Protección Ambiental (conocida por sus siglas en inglés, EPA) de Estados Unidos en una región que incluyó a Puerto Rico bajo el gobierno de Barack Obama.Cientos de miles de personas todavía no tienen agua corriente y 20 de las 51 plantas de tratamiento de aguas negras no funcionan, lo que genera inquietud por la posibilidad de contaminación y enfermedades.“La gente en Estados Unidos no puede comprender la magnitud de lo que hace falta”, expresó Drew Koslow, ecólogo de la organización sin fines de lucro Ridge to Reefs, que hace poco pasó una semana en Puerto Rico trabajando en un sistema de tratamiento de aguas portátil.Funcionarios de la EPA dijeron que hasta la semana pasada no habían podido inspeccionar cinco de los 18 sitios abarcados por un programa llamado Superfund, que incluye sitios tóxicos altamente contaminados a ser limpiados por los riesgos que plantean a la salud y el medio ambiente, incluido un antiguo sitio de prácticas de bombardeos en la isla de Vieques.“Quisiera tener más recursos para hacerle frente a todo esto”, dijo Catherine McCaby, subdirectora regional de la EPA.Puerto Rico tiene una larga historia de contaminación industrial y los problemas del medio ambiente se ven agravados por la desatención de estos temas en el marco de una crisis económica que ya lleva 10 años. Una docena de vertederos llenos permanecen abiertos a pesar de que la EPA ordenó su cierre porque las autoridades municipales dicen que no tienen dinero para clausurarlos.Numerosas viviendas fueron dañadas o destruidas, el tendido eléctrico fue diezmado y el tráfico es un caos. En este contexto, al personal de la EPA basado en la isla le cuesta informar lo que sucede de inmediato.Doce días después de la llegada de María el 20 de septiembre, la EPA dijo que tenía 45 personas en Puerto Rico. El domingo había 85 y Enck dijo que necesitaba más personal.Menos del 20% de la red eléctrica de la isla está funcionando y, si bien se trajeron cientos de enormes generadores, hay numerosas plantas de tratamiento de aguas residuales que siguen sin funcionar y que pueden contaminar fuentes de agua potable.Una de las plantas de tratamiento más grandes de Puerto Rico alimenta un río que desemboca en el lago Carraizo, un embalse que suministra agua potable a la mitad de la zona metropolitana de San Juan.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.