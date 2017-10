Firma Trump orden contra 'Obamacare'

Washington— El presidente Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva que según él hará más accesible la cobertura de salud con primas reducidas.El mandatario afirmó que la medida constituye “un alivio contra el Obamacare”, en referencia a la reforma del sistema de salud aprobada bajo el gobierno anterior de Barack Obama.Trump recurrió a la orden ejecutiva luego que los republicanos en el Congreso no lograron derogar la reforma impulsada por el gobierno anterior.Dijo que el sistema médico del país “mejorará” con su orden ejecutiva que según afirmó, no le costará nada al erario público.Trump reiteró su pedido al Congreso de anular la ley de Obama, pero dijo que su orden ejecutiva le dará a la población más alternativas y por ende primas más accesibles.Asociaciones médicas, grupos de consumidores y compañías aseguradoras han criticado la orden ejecutiva, afirmando que aumentará los costos para la gente enferma y que la cobertura para gente saludable vendrá con numerosas fallas.Trump dijo que su orden ejecutiva es “un comienzo”, y prometió que próximamente habrá más medidas.Frustrado por el fracaso del Congreso, el presidente está tratando de imponer su propia marca en el sistema de salud.Pero incluso los limitados pasos descritos ayer tardarán meses en ser procesados por la burocracia oficial y expertos advirtieron a la ciudadanía que no habrá cambios inmediatos.“Con estas acciones, estamos avanzando hacia costos menores y mayores opciones en el mercado de la atención médica”, dijo el mandatario poco antes de firmar la orden en la Oficina Oval.Pero es poco probable que los cambios ansiados por Trump se conviertan en realidad para el 2019, mucho menos para el año entrante.El mandatario dijo que le insistirá al Congreso para que revoque la ley de Obama, la “Affordable Care Act” o Ley de Cuidado de Salud Asequible.Una de las ideas del plan actual es dejar que grupos y asociaciones de empleadores ofrezcan cobertura médica extensiva a todos los estados del país.Ello es reflejo de la creencia de Trump de que una mayor competencia a nivel nacional llevará a primas reducidas para quienes compren sus propias pólizas de seguro, y para las pequeñas empresas.Tales programas de salud serán exentos de condiciones estipuladas por las autoridades estatales y federales.

