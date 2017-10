Detienen a 16 migrantes que cruzaron por... ¿Canadá?

Montpelier- Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 16 personas originarias de México y de dos países de Centroamérica, entre las que había un niño de 4 años y una mujer embarazada, después de que algunas de ellas ingresaran ilegalmente a Estados Unidos desde Canadá, informaron el martes las autoridades.Las 16 personas fueron arrestadas el domingo en un motel de Vermont, al sur de la frontera con Quebec, de acuerdo con una denuncia penal interpuesta el martes ante una corte federal en Burlington. Las autoridades señalaron que los acusados, originarios de México, Guatemala y Honduras, ingresaron al país desde Canadá.De acuerdo a las autoridades, el hondureño Héctor Ramón Pérez Alvarado realizó al menos dos viajes desde el motel hasta una zona de Vermont cerca de la frontera con Quebec, y enfrenta cargos por tráfico de personas.Otras dos personas del grupo, los mexicanos Noé Pérez Ramírez y Alberto Alvarado Castro, enfrentan acusaciones de estar ilegalmente en Estados Unidos después de ser deportados previamente.No hubo éxito en contactar a los abogados de los tres acusados. No se han presentado cargos contra el resto de los detenidos.La tarde del sábado, agentes de la Patrulla Fronteriza recibieron información que los llevó a enfocarse en una zona justo al sur del puerto de entrada de Beebe Plain, dijo la portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés), Stephanie Malin.Por la noche, los agentes siguieron una vagoneta que salió del Motel Four Seasons hacia una zona en Derby, a unos 460 metros (1.500 pies) al sur de la frontera con Canadá, de acuerdo a una declaración jurada del agente de la Patrulla Fronteriza, Matthew Palma. La vagoneta ingresó a un camino de tierra y rápidamente volvió al motel, de acuerdo con Palma.Los agentes comenzaron a observar el vehículo mientras que otro de ellos se escondió en el bosque. Una vez que la vagoneta _ que posteriormente se determinó que era conducida por Pérez Alvarado _ se aproximó a la zona por segunda ocasión, el agente que estaba oculto "escuchó a varios individuos corriendo a través de una zona boscosa cerca de la frontera que vigilaba", comentó Palma.Equipados con lentes de visión nocturna, los agentes observaron a varias personas correr hacia el sur, algunos de ellos utilizando teléfonos celulares.Los agentes detuvieron la camioneta al volver al hotel. En el vehículo se encontraban Pérez Alvarado y otras seis personas. Las autoridades encontraron a otras nueve personas dentro de la habitación del hondureño.Malin dijo que fue la mayor detención de personas que puedan recordar los agentes de la Patrulla Fronteriza en el Sector Swanton, que abarca casi 480 kilómetros (300 millas), desde los límites entre Maine y New Hampshire, hasta el estado de Nueva York.

