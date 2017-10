Rescata juarense a víctimas de las balas

Todavía se escuchaban las ráfagas de un arma, había gritos, sangre y confusión, cuando María arriesgó su vida para salvar la de muchos que, heridos, buscaban huir del peor tiroteo en la historia de Estados Unidos.La juarense que reside en Las Vegas desde hace 7 años, cuenta que se abrió paso entre los que corrían, ayudó a levantarse a algunos y logró subirlos a su auto para llevarlos al hospital más cercano.María Marcela Paloma Carballo, de 42 años, relata que el pasado domingo por la noche circulaba frente al Hotel Luxor cuando escuchó la balacera, que en un principio confundió con el sonido de los fuegos artificiales.“En unos segundos nos dimos cuenta que era una metralleta… había conmoción entre la gente, todos estaban gritando de desesperación, mientras los tiros caían en terreno abierto”, contó vía telefónica. “Mi intención era sacar gente de ahí, señaló.El ataque contra los asistentes a un festival en Las Vegas, dejó como saldo 59 personas muertas y más de 500 heridos.“Subí cinco pasajeros a mi auto sin saber quiénes eran, seguí a una ambulancia y los llevé al hospital más cercano, y luego me regresé a donde estaba el concierto a subir más gente, porque no había suficientes ambulancias”, cuenta María.Agrega que esa acción la realizó por lo menos dos veces, antes de que las autoridades resguardaran la escena en la que un tirador angloamericano de 64 años disparó a diestra y siniestra desde la habitación de un hotel cercano contra la multitud que presenciaba al aire libre un festival de música country.La mujer, hija de Mario Carvallo Pasos, exsenador por Chihuahua en la administración del expresidente José López Portillo, nació en Juárez pero se mudó a Estados Unidos a principios del año 2000.En entrevista vía telefónica, Paloma Carballo narra a El Diario la noche de terror que vivió en Las Vegas por la masacre de ese día.Dice que le salvó la vida a un hombre que pudo morir si no hubiera sido llevado a tiempo a recibir atención médica.“Vi a un grupo familiar cuando hacían presión en el pecho de un hombre que tenía la camisa toda ensangrentada, los subí y seguí a las ambulancias al hospital más cercano. Cuando entramos era una escena de película de terror: los enfermeros, los doctores y los policías recibiendo gente en camillas.“Había otra gente llevando extraños. Los recibieron en emergencias, donde había gente llorando, gritando que ya llegaban muertos”, agrega.“… La bala entró de lado en su pecho atorándose en el corazón y el pulmón, el doctor dijo que cinco minutos y no hubiera sobrevivido”, expresa y dice que lo hizo porque todo el mundo debería poner un granito de arena para mejorar el mundo.Sobre su actuación esa noche, dice que “en ese momento no estaba pensando, pero tenía un viaje a El Paso en esos días, entiendo porque no me fui al otro evento, era el plan de Dios que me quedara”.Describe el panorama que ahora se vive en aquella ciudad: “Las Vegas está de luto, las calles están solas, el aeropuerto y los vuelos fueron cancelados, mientras los hoteles fueron evacuados. Toda la ciudad está en estado de confusión”.“Para los que hablan mal del incidente, es porque no vieron los pisos ensangrentados, no escucharon los balazos; no esperábamos tanta destrucción de un angloamericano de 64 años”, expresó la juarense.Paloma Carballo radicó un tiempo en la vecina ciudad El Paso y luego se mudó a Las Vegas, donde vive actualmente, por mejores oportunidades de trabajo.Asegura que tiene familiares en esta comunidad fronteriza a la que viaja una o dos veces al año.“Pienso que cada uno debería poner su granito de arena, sin importar el color, la nacionalidad o el idioma”, expresa finalmente. (Javier Olmos/El Diario)