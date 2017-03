Desconoce EU costo total del muro

Washington, D.C.─ La Administración del presidente Donald Trump aseguró desconocer cuál será el costo total de la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, pues éste no podrá determinarse hasta que los prototipos hayan sido evaluados y el diseño haya sido aprobado."En este momento todos los cálculos sobre el costo total del muro fronterizo son prematuros ya que hay muchas variables que actualmente se desconocen", dijo la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP por sus siglas en inglés) en un comunicado publicado en su sitio de Internet.Apenas en febrero, un documento interno citado por la agencia Reuters ubicaba el costo para la construcción en más de 21 mil millones de dólares mientras que el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, señaló el costo de la barrera entre 8 mil y 14 mil millones de dólares.Sin embargo, la CBP informó que no será hasta que concluya el recién iniciado proceso de licitación para la construcción y diseño de prototipos cuando pueda determinarse el costo."La CBP está tomando una aproximación mesurada basada en los requisitos operacionales de la Patrulla Fronteriza de EU y está aliándose con la industria para determinar las potenciales soluciones de barreras fronterizas", asegura el comunicado publicado la noche del miércoles.Apenas ayer, la CBP concluyó el primer paso de la licitación al cerrar la fecha límite para presentar prototipos de diseño y construcción, pero una determinación final tardará."Sin embargo, hasta que los prototipos sean completados y evaluados –y las determinaciones de diseño sean tomadas– la CBP no puede proveer cálculos más detallados del costo total del sistema de barreras en la frontera", afirma la declaración no atribuida a algún vocero o funcionario específico.Dependencia del Departamento de Seguridad Interna, la CBP aseguró que la solicitud presentada a mediados de marzo por 2 mil 600 millones de dólares para seguridad fronteriza para el presupuesto del año fiscal 2018 no sólo incluye la construcción del muro sino también tecnología y personal."La solicitud de presupuesto por 2 mil 600 millones es para ayudar... en la implementación de la totalidad de la orden ejecutiva sobre Mejoras a la Seguridad Fronteriza y al Control Migratorio", dice la dependencia refiriéndose a la orden ejecutiva firmada por Trump el 25 de enero."La solicitud de presupuesto incluye significativamente más que sólo el muro fronterizo pues la tecnología y las contrataciones son también elementos clave bajo la OE (orden ejecutiva)", añade.Además de los 2 mil 600 millones de dólares solicitados para el año fiscal 2018, la Administración también solicitó mil 500 millones de dólares para los meses restantes del año fiscal 2017 de mayo a septiembre; estos últimos deben ser aprobados por el Capitolio antes del próximo 29 de abril.Con 60 votos necesarios en el Senado –de un total de 100 legisladores– para aprobar el presupuesto del año fiscal 2017, la oposición demócrata reiteró ayer que los 48 miembros de su bancada están unidos en no proveer ningún voto a favor, si los republicanos incluyen los fondos para el muro.

