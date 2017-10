Inicia Trump gira de agradecimiento

Nueva York— El presidente electo Donald Trump viaja el martes a Carolina del Norte, continuando la "gira de agradecimiento'' tras su victoria en las elecciones. La visita ocurre menos de una semana después de una visita a Ohio, donde habló ante un mitin estridente que parecía más un evento de campaña que un discurso de alguien a punto de llegar a la Casa Blanca.Durante ese evento en Cincinnati, Trump acusó a la prensa de ser "deshonesta'', animó a la gente a gritar "¡Construyan el muro'', criticó a colegas republicanos y sorprendió a sus propios asesores al anunciar desde el podio que estaba nombrando al general retirado James Mattis como secretario de Defensa.El evento del martes en Fayetteville será seguido por mítines en Iowa y Michigan, continuando con la gira en que el presidente electo desea agradecer a sus partidarios por haber votado por él en los estados clave a fin de ganar la Casa Blanca.El día anterior, Trump designó al neurocirujano retirado Ben Carson como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, lo que suscitó inquietudes por la falta de experiencia en temas de gobierno que tienen las figuras elegidas hasta ahora por el presidente electo para su gabinete.Carson, quien fue rival de Trump en las primarias republicanas, no tiene experiencia alguna en cuestiones de gobierno ni en manejar una enorme agencia de administración pública.La gobernadora de South Carolina Nikki Haley, designada por Trump como embajadora en Naciones Unidas, no tiene experiencia alguna en política exterior. Steve Mnuchin, ex ejecutivo de Goldman Sachs y de compañías de Hollywood, ha sido designado como secretario del Tesoro, pero jamás ha trabajado en gobierno.Aunque Mattis fue comandante de la Infantería de Marina, no tiene experiencia en administrar la agencia oficial más grande, el Departamento de Defensa, con 740 mil empleados civiles además de 1,3 millones de personas en servicio militar.Los demócratas criticaron rápidamente la selección de Carson.La dirigente de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresó que se trata de "una designación inquietante de alguien no cualificado''. El senador demócrata por Nueva York Charles Schumer expresó "serias dudas sobre la falta de experiencia del doctor Carson en temas de vivienda. Es una persona sumamente contraria al rol del gobierno y por lo tanto, por decir lo menos, es una designación inusual para secretario de Vivienda''.

