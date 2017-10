Invirtió Trump en Carrier: WSJ

Washington— El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tenía al menos hasta 2015 inversiones en la casa matriz de Carrier, reveló ayer The Wall Street Journal (WSJ).Ésta es la misma empresa a la que Trump ofreció esta semana jugosos incentivos fiscales para no trasladar más de mil empleos a México.WSJ encontró registros que muestran que en 2014, el magnate invirtió entre 100 y 250 mil dólares en acciones de United Technologies, el conglomerado industrial del que Carrier es filial.Dichos registros fueron presentados por la campaña republicana ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés).Con esos mismos registros, detalla The Wall Street Journal, no es posible conocer el status o valor actual de dicha inversión.“No se pudo conocer si todavía tenía la inversión financiera porque los formularios de divulgación son sólo presentados anualmente”, explicó el rotativo en la nota firmada por James Grimaldi y Theo Francis.El equipo de transición de Trump presumió la negociación con United Technologies para retener al menos mil 100 empleos en Indiana a cambio de estímulos fiscales de 700 mil dólares anuales por 10 años.Vía Twitter, Trump denunció también a la empresa de rodamientos industriales Rexnord, por querer trasladarse a Nuevo León.“Rexnord de Indiana se está mudando a México y malignamente despidiendo a la totalidad de sus 300 trabajadores. Esto está pasando por todo el país. ¡No más!”, escribió.El periódico argumenta que Carrier no tenía otra opción más que ceder a la presión de Trump tras la amenaza de la tarifa del 35% en bienes importados de México, así como el hecho de que su empresa madre United Technologies obtiene 5 mil 600 millones de dólares al año, o 10% de sus ingresos, de contratos de defensa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.