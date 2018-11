Video distribuido por la Casa Blanca no fue alterado: Trump

Nueva York- Antes de abordar el viernes un avión rumbo a París, el presidente Donald Trump insultó a algunos reporteros más, amenazó a otros con cancelarles las acreditaciones para la Casa Blanca como a Jim Acosta de la CNN y rechazó que su secretaria de prensa hubiera difundido un video alterado del incidente del periodista con una becaria.Durante una breve conversación con la prensa afuera de la residencia presidencial, el mandatario volvió a deleitar a sus seguidores que disfrutan verlo cuando riñe con periodistas.Trump señaló que "nadie manipuló" un video distribuido por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en el que se ve a Acosta resistiendo el intento de la becaria para quitarle el micrófono durante una conferencia de prensa el viernes. Un experto había dicho a The Associated Press que el video parecía alterado para acelerar el movimiento del brazo de Acosta a fin de hacer que ese gesto pareciera más amenazante. La Casa Blanca aprovechó el incidente para justificar el retiro de las credenciales de Acosta"Nadie lo manipuló", declaró el presidente. "Es simplemente un close-up. Eso no es manipulación".Abba Shapiro, productor independiente de video contratado por la AP para comparar las imágenes tuiteadas por Shapiro con la cobertura que hizo la agencia de la conferencia de prensa, dijo que la alteración era "demasiado precisa para ser un accidente".Dos cómicos, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel, mencionaron en sus programas nocturnos del jueves que Sanders debería ser despedida por su proceder."El hecho de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca esté promoviendo este video manipulado es reprochable, y es motivo para el despido", declaró Colbert.Aunque Trump calificó de "deshonesto" al reportero que le preguntó sobre el video, el calificativo fue moderado en comparación con la forma en que trató a April Ryan, corresponsal en la Casa Blanca para American Urban Radio Networks, y a Abby Phillip de la CNN.Phillip le preguntó a Trump si quería que Matt Whitaker, el nuevo secretario de justicia, contuviera al fiscal especial Robert Mueller en su pesquisa sobre la colusión entre la campaña de Trump y Moscú."Qué pregunta estúpida hizo usted", respondió el mandatario. "Qué pregunta estúpida, y la veo mucho a usted y hace muchas preguntas estúpidas".En respuesta, la CNN dijo en Twitter que la pregunta de Phillip no fue estúpida."De hecho, hizo la pregunta más pertinente del día", afirmó la cadena. Los insultos de Trump "no son nada nuevo. Y nunca sorprenden".La agresión a Ryan no fue provocada, aunque el presidente parecía molesto en la conferencia de prensa del miércoles cuando la periodista se puso de pie y le preguntó, sin micrófono, acerca de la supresión del voto en las elecciones de medio periodo."La veo ponerse de pie", dijo Trump el viernes. "Digo, ustedes hablan de alguien que es una fracasada, ella no sabe qué demonios está haciendo. Consigue publicidad, y luego obtiene un aumento de sueldo, o un contrato con, creo que CNN. Pero es muy antipática, y no debería serlo".Ryan se convirtió el año pasado en colaboradora de la CNN. Dijo en la cadena que a los tres presidentes a los que ha cubierto antes de Trump posiblemente no les habría gustado cada pregunta que hizo, pero ellos comprendían por qué las había planteado."A fin de cuentas fue parte del proceso estadounidense, fue parte de lo que los Padres Fundadores establecieron para la rendición de cuentas del presidente de Estados Unidos", agregó. "A este presidente parece no gustarle, y por lo tanto soy una fracasada".