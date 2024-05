Afirma Xóchitl que ya empató a Sheinbaum en las encuestas

Colima, México.- La candidata presidencial de la Oposición, Xóchitl Gálvez, afirmó que ya empató en las encuestas a la morenista Claudia Sheinbaum, y que esta semana incluso la rebasará.

Ante simpatizantes que se congregaron en el Jardín Libertad, en la capital de Colima, la abanderada de la coalición "Fuerza y Corazón por México" expuso algunas de sus promesas de campaña como la de eliminar el ISR para quienes ganen menos de 15 mil pesos o los apoyos a mujeres vulnerables.

Sin embargo, hacia el final de su mitin, la hidalguense pidió a las personas no tener miedo.

"Y viene el 2 de junio, vamos a ganar, no tengan duda, pero necesitamos que no tengan miedo. Va a haber amenazas. Aquí nadie va a tener miedo, yo no tengo miedo, yo estoy con ustedes", exclamó la hidalguense.

"Sí vamos a poder, ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a Sheinbaum, los necesito el 2 de junio. Morena se va a ir. Vamos a construir un país unido, sin odio, sin división. Morena representa a la Santa Muerte", soltó.

Por otra parte, Xóchitl también criticó la inseguridad en la que se encuentra sumida la entidad gobernada por la morenista Indira Vizcaíno.

"Estaba viendo Riut (Rivera) quien es candidato a alcalde de Colima capital que de diciembre a marzo subieron más de 11 puntos la percepción de inseguridad. Ocho de cada 10 habitantes de esta ciudad tiene miedo de salir a la calle", expuso.

"Eso es injusto, no se vale que Colima sea la ciudad más violenta del mundo, no se vale, es un gran estado, es gente maravillosa", expresó.

Ante esta situación, la senadora con licencia prometió a Rivera que en caso de ganar laselecciones contará con su apoyo en materia de seguridad, además aseguró que ningún policía tendrá un sueldo menor a 20 mil pesos y se comprometió a regresar los Fondos Municipales de Seguridad.

La candidata opositora también hizo referencia a los feminicidios en la entidad.

"Es una locura", expresó, por eso indicó que las mujeres contarán con su apoyo mediante un programa de atención a la violencia hacia las mujeres.

"Quien se meta con una mujer en Colima, se va a meter con la próxima Presidenta de la República", sentenció.

En cuanto a los apoyos a adultos mayores, reiteró su propuesta para apoyarlos con prótesis dentales "para que no vuelvan a tener vergüenza de perder sus dientes".