Cecilia Galliano hará de Cupido en 'La Caja de los Secretos'

Ciudad de México.- Sin alitas ni flechas de amor, pero sí con mucha diversión, Cecilia Galliano andará de Cupido en su nuevo programa, La Caja de los Secretos, que estrenará mañana por Canal 5.

La conductora se siente doblemente feliz, ya que además de estrenar emisión, celebra que es la primera vez que encabezará una producción de televisión que tiene como objetivo unir parejas.

"Me siento increíble porque es mi primer proyecto sola y porque es un proyecto que me tiene emocionada. Amo escuchar las historias de quienes participan, amo ser la Cupido entre las parejas, ir averiguando con el público qué buscan, qué quieren, cómo son, y La Caja de los Secretos es todo eso, es el amor, el cómo conocerse las parejas, las sorpresas, tiene todo lo que me gusta", expresó Galliano, en entrevista.

"Me gusta sorprenderme con los concursantes, y el público, con los secretos que habrá en las citas. La gente va a conocer muchas historias, vamos a pasar por todas las emociones, secretos que en mi vida había escuchado que existían. La verdad, estará buenísimo".

En La Caja de los Secretos, que pasará de lunes a viernes a las 21:00 horas por Canal 5, participan un soltero y una soltera, contó Galliano, a quienes ella les presentará tres pretendientes, cada uno con una caja que contiene un secreto que, al momento de descubrirse, el soltero o soltera decidirá con cuál no puede lidiar.

"Es un programa inclusivo, un programa lleno de sorpresas, el amor es para todos: hay cada personaje que viene a contar secretos que se los van a querer comer de lo lindos. Es un programa familiar, que podemos compartir con nuestros niños. Estoy muy contenta", aseguró la conductora.

Y tú, ¿tienes una caja donde guardar tus secretos?, se le cuestionó a Galliano.

"¡Uyyy, si tuviera más tiempo te los contaba todos!", dijo, divertida.

"Todos tenemos nuestros secretos, todos... nada más que no se dicen en la primera cita, excepto en La Caja de los Secretos. Es un gran formato, está increíble, ya grabamos la primera temporada de 35 programas. Los espero a todos este lunes, porque de verdad que se van a divertir".