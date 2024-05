Limitar asilo en frontera viola ley: HRW

Ciudad Juárez.- La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que el límite a las solicitudes de asilo que recibe el gobierno de Estados Unidos –como el generado a través de la aplicación CBP One– violenta la ley internacional y aumenta el riesgo de los migrantes en las ciudades fronterizas mexicanas y las ganancias de los cárteles.

“La administración Biden afirma que su norma de asilo y el uso obligatorio de CBP One irrumpen en las redes de contrabando. Human Rights Watch ha observado que, por el contrario, la ‘dosificación’ digital deja a los solicitantes de asilo vulnerables a la extorsión, el secuestro y la violencia”, dice HRW en el informe “No podíamos esperar”. Dosificación digital en la frontera entre Estados Unidos y México, difundido el pasado miércoles.

“En 2019, Human Rights Watch observó cómo decenas de solicitantes de asilo mexicanos, más de la mitad de los cuales eran niños con sus padres, mientras se presentaban ante agentes de CBP (Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos) en el puente Paso del Norte, entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, CBP les dijo constantemente que el puerto de entrada estaba ‘demasiado lleno’, incluso cuando expresaron claramente sus temores y la necesidad de solicitar asilo”, agrega.

El documento cita casos y entrevistas con migrantes, activistas y autoridades en la frontera y concluye que diversas políticas de Estados Unidos han restringido el derecho fundamental al asilo; una obligación, agrega, a la que Estados Unidos está “vinculado” legalmente.

“Lo más esencial de todo es que la regla de asilo de Biden y la dosificación digital violan el principio legal fundamental de no devolución, que prohíbe el regreso de refugiados (definidos como personas con temores fundados de persecución por motivos específicos) a países donde sus vidas o su libertad estarían en riesgo”, dice la organización internacional con sede en Nueva York.

“El principio de no devolución está incorporado en la legislación estadounidense y es una piedra angular del derecho internacional de refugiados. Los funcionarios estadounidenses que impiden que los solicitantes de asilo que llegan accedan a los procedimientos de asilo (que permitirían identificarlos como refugiados o no) en función de si pueden o no acceder a las citas de CBP One probablemente constituyan una devolución, en violación del derecho internacional”, agrega.

El análisis de HRW se enfoca en la práctica de la dosificación, que define como “el sólo aceptar cierto número de solicitantes de asilo por día y regresar a los demás”, que Estados Unidos empezó a implementar, dice, al menos en 2016.

En 2018, agrega, se expandió y se volvió una política formal cuando los agentes gubernamentales, los operadores de los albergues e incluso los migrantes “crearon y administraron listas de quienes esperaban presentarse al puerto de entrada estadounidense en respuesta al limitado número de solicitantes que CBP dijo que podrían procesar en determinado día”.

Pero el resultado, advierte, fue mayor vulnerabilidad para la población buscando protección. “Algunos de los que manejaban las listas extorsionaban a los migrantes que querían registrarse, mientras que otros se convertían en objetivos de organizaciones criminales que buscaban sacar provecho de la escasez impuesta por CBP en el procesamiento de asilo”, dice.