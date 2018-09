Casas Grandes.- La visita que recientemente hiciera el Secretario de Educación y Deporte del gobierno estatal Pablo Cuarón Galindo, revivió la pugna por la rectoría de la Universidad Tecnológica de Paquimé (UTPaquimé) que iniciara desde el pasado mes de abril.El funcionario estatal se entrevistó con cinco aspirantes (tres hombres y dos mujeres) a suceder en el puesto al actual rector Miguel Enrique Montalvo Elizalde y posteriormente se quedó una terna de entre la cual se presume saldrá el nuevo titular de la institución.Cuarón Galindo durante una reunión que sostuvo con el Consejo Universitario, se mostró extrañado y a la vez sorprendido a partir de que en el mismo, no observó la representatividad del gobierno estatal.Luego de detectar lo anterior, el funcionario estatal, hizo ver la necesidad de ello, a partir de que la instancia gubernamental del estado es factor importante en la aportación de recursos financieros para la institución educativa.El Secretario de Educación y Deportes del gobierno estatal, recibió en primera instancia un listado de cuatro factibles aspirantes a la rectoria de la UTPaquimé.Se trata de la actual Secretaria del Ayuntamiento de este municipio Gloria Aidé Echavarría, respaldada por la alcaldesa Yesenia Reyes Calzadías, del actual titular de Obras Públicas en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Arnoldo Hinojos Estala promovido por el alcalde David Martínez Garrido.Asimismo, del ex Oficial Mayor y dirigente de la CANACO en Nuevo Casas Grandes Jesús Peña Galaz, recomendado por los propietarios del grupo Kalisch y el ex regidor en el Ayuntamiento pasado y actual Oficial Mayor de la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes Miguel Ángel López Madrid, amparado por el Recaudador de Rentas de Nuevo Casas Grandes Pedro Alberto Damiani Armendáriz.La entrevista del funcionario estatal con los cuatro posibles aspirantes a la rectoria de la UTPaquimé, se generó, de acuerdo a versiones extraoficiales, con la finalidad de “conocerlos en persona y a la vez saber el porque de su interés por dirigir la máxima casa de estudios en el municipio de Casas Grandes”.Posteriormente el funcionario estatal, se entrevistó en privado, de acuerdo a las mismas fuentes que pidieron se mantuviera su identidad bajo reserva ante posibles represalias, incluso “políticas”, con la ex regidora del Ayuntamiento 2010-2013 de Nuevo Casas Grandes y ex docente de la Carrera de Desarrollo de Negocios de la UTPaquimé, Nancy Verónica Loya Aguirre, quien inicialmente no figuraba en la lista de “posibles aspirantes”.Tras las reuniones, incluida la que sostuvo con el Consejo de la UTP, Cuarón Galindo, dio por finalizada su agenda de trabajo y se llevó una terna de factibles a suceder en la rectoria de la institución a Montalvo Elizalde, entre los que figuran Nancy Verónica Loya Aguirre, Arnoldo Hinojos Estala y Jesús Peña Galaz, con el descarte de la secretaria del Ayuntamiento de este municipio Glordia Aidé Echavarría y del Oficial Mayor de la alcaldía de Nuevo Casas Grandes Miguel Ángel López Madrid.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.