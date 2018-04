Programa la Liga Premier su jornada 12

Todo listo para que el día de hoy se celebre la jornada 12 del torneo municipal de futbol de la liga Premier sobresaliendo los partidos que se jugarán en el campo del ITSNCG en donde Macopisa y Cuervos Carazú estarán en calidad de visitantes.Ya con tres meses de haberse puesto en marcha este nuevo torneo, tanto los equipos que están participando en la primera como en la segunda fuerza, han estado mostrando mejorías en su accionar, que les dan posibilidades de levantar las manos para decirse listos a estar en la cada vez más cercana ronda de cuartos de final.En lo que se refiere a la actividad en la llamada “Pradera de los Búfalos”, a las 10:00 de la mañana el Ex a Tec equipo campeón de la temporada pasada, estará recibiendo la presencia de Macopisa quien se mantiene entre los tres mejores en la 2ª fuerza, por lo que la consigna no será para nada fácil para los anfitriones sobre todo.Al terminar dos horas posteriores, los Búfalos bicampeones de la contienda enfrentarán a unos Cuervos Carazú quienes concientes de que las estadísticas no les favorecen, habrán de salir menos presionados para ir en pos de los tres puntos que se disputan.En el resto de las hostilidades, en el campo del Estadio Municipal a las 8:00 de la mañana se jugará la semifinal del estatal Sub-12 y al terminar saldrán al escenario la Pandilla Casas Jeoc y la colonia Nueva Dublán y al finalizar se jugará la gran final del mismo torneo estatal de niños.Ya para las 2:00 de la tarde, los líderes Diablos tendrán ante si la presencia del conjunto de los Zorros cerrando las acciones dos horas posteriores con el compromiso entre las oncenas de Pumas de Nueces Nevárez y FC Victoria.En el campo de la Deportiva, la actividad dará comienzo con el partido semifinal de la Sub-12 y después se enfrentarán Seguridad Pública y Nogales Arvizu.A las doce del mediodía estarán frente a frente las oncenas de la maquiladora Lear y Pandilla en tanto que en el último compromiso dos horas mas tarde se medirán los Guerreros y Deportivo Courrech.En el reporte de la disciplinaria, se dio a conocer que Martín Zaragoza del equipo La Furia fue suspendido con tres partidos por haber jugado sin credencial mientras que Yordi Balandrán de este mismo representativo, recibió el mismo número de juegos de inactividad por haber alineado a un jugador sin estar registrado, ya que el sancionado apareció como capitán en la cédula del encuentro.

