Bloquea juez oleoducto Keystone dando revés a agenda de Trump

Washington.- A altas horas del jueves un juez federal bloqueó la construcción del disputado oleoducto Keystone XL, señalando que la administración Trump “simplemente ignoró” el efecto que el proyecto tendría en el cambio climático.En el fallo del juez Brian Morris del Tribunal Federal de Distrito para Montana se rechaza una de las primeras medidas que Donald J. Trump tomó como mandatario. Dos días después de asumir el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva aprobando el oleoducto Keystone que el expresidente Barack Obama había bloqueado por razones ambientales.Al determinar que las obras no pueden continuarse hasta que el Gobierno revise de manera más completa el impacto del oleoducto sobre el entorno natural, el veredicto da pie a otra contenciosa batalla legal respecto al cambio climático con un presidente que descalifica a la ciencia convencional y cuya administración está intentando asimismo bloquear una histórica demanda a nombre de niños en la que se pide al Gobierno poner fin al aumento de gases que calientan el planeta.La Casa Blanca no respondió de inmediato las solicitudes de comentarios.Los grupos defensores del medio ambiente consideraron la decisión una victoria mayor en la prolongada batalla sobre el Keystone, que se ha transformado en símbolo de la lucha política por el cambio climático. El oleoducto de casi dos mil kilómetros (mil 200 millas) de longitud de TransCanada Corp. trasportaría 800 mil barriles diarios de petróleo desde las arenas petroleras canadienses hasta las refinerías de la costa del Golfo de México.“El Keystone XL sería un desastre para el clima y para los habitantes y la vida silvestre de este país”, dijo el jueves en comunicado Jackie Prange, abogada del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales.El juez Morris determinó que al revivir el Keystone, el gobierno de Trump no tomó debidamente en cuenta cómo podría afectar la baja en los precios petroleros la viabilidad del oleoducto. Además, en el análisis gubernamental no se estudió de manera completa la posibilidad de fugas ni los efectos acumulativos de las emisiones generadoras de los gases del efecto invernadero producidas por el oleoducto Keystone en combinación con un oleoducto aprobado en el 2009 en Alabama.En el fallo se reprendió al gobierno de Trump específicamente por no abordar los argumentos de la administración Obama relativos al cambio climático, incluyendo la necesidad de mantener en niveles seguros las temperaturas globales al alza como fundamento para denegar el permiso para el oleoducto.

