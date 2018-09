Washington.- Han rendido testimonio con sus inquietudes, las han tuiteado y escrito y han llamado para expresarlas. Ahora un grupo de empresas estadounidenses que hasta ahora no han podido lograr que el presidente Trump deje de imponer aranceles, como último recurso están intentando convencer al mandatario de que sus políticas comerciales están afectando a su base política, publicó The New York Times.En una campaña multimillonaria que incluye anuncios de televisión, mítines en distritos congresistas específicos y esfuerzos de persuasión vía internet, compañías y grupos empresariales encabezados por la Federación Nacional de Minoristas y el grupo Agricultores por el Libre Comercio se encuentran llamando la atención sobre el peligro que los aranceles están representando para empresas y trabajadores de entidades con grandes números de partidarios de Trump.La campaña, denominada Los Aranceles Afectan a la Patria, enfatiza el daño económico que los fabricantes dicen se está haciendo a las industrias que Trump abandera y a las regiones del país que lo llevaron a la Casa Blanca. Participan casi 90 grupos comercializadores industriales, como la Asociación de Tecnología del Consumidor, la Asociación Nacional de Distribuidores de Materiales de Madera y Construcción y la Asociación del Juguete.“Obviamente estamos tratando de que nuestro mensaje llegue a la Casa Blanca”, dijo David French, el vicepresidente de relaciones gubernamentales de la federación de minoristas, “y estamos tratando de hacer llegar a la Casa Blanca un mensaje claro e inequívoco en torno al rango de comunidades donde se sentirán las consecuencias de estos aranceles”.Apple, Ford y General Motors, junto con cientos de empresas de menor tamaño, han advertido públicamente a Trump que sus aranceles perjudicarán a las propias compañías a las cuales desea proteger, a costa de empleos estadounidenses y crecimiento económico.La respuesta de Trump: fabriquen en Estados Unidos.Los dueños de empresas han sido escuchados por legisladores y en la Casa Blanca. Pero, a falta de medidas en consecuencia, han iniciado un esfuerzo más coordinado con el fin de demostrar cómo afectan los aranceles a los consumidores y las compañías estadounidenses al subirse los precios.“Nuestro objetivo es hablar sobre esa cuestión”, dijo Brian Dodge, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Líderes de la Industria del Menudeo, “y asegurarnos de que nadie se quede con la impresión de que los aranceles son algo que pagan otros países”.En los datos económicos aún no se aprecia el repunte de aumentos de precios relacionados con los aranceles, hecho que numerosos líderes empresariales reconocen no los ayuda a transmitir su mensaje a Trump. Grupos industriales y ejecutivos consideran que lo anterior podría cambiar pronto en caso de que Trump imponga más aranceles a los productos chinos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.