'Si Trump llega a juicio político votantes serían los culpables'

Billings, Montana.- Este jueves el presidente Trump intentó reducir la percepción de una Casa Blanca fuera de control, tras la serie de devastadores reportes sobre su personal rebelde, advirtiendo a sus seguidores que si no acuden a votar en noviembre, sus enemigos políticos le harían juicio político.“Si eso pasa, es culpa de ustedes porque no salieron a votar”, dijo Trump en el entusiasta mítin celebrado en un estado que él ganó cómodamente en el 2016. Un juicio político a manos de una mayoría demócrata, dijo, convertiría a Estados Unidos en “un país del tercer mundo”, donde la oposición somete en forma rutinaria a juicios políticos al mandatario titular.Dirigiéndose a una multitud a su favor durante uno de los periodos más caóticos de su presidencia, Trump también atacó a la prensa, acusándola de ignorar sus éxitos y hacer campaña a fin de desacreditarlo.“La verdad es que con esta gente no se puede ganar”. Pero, insistió, “yo voy ganando”.En Washington, Trump tuvo que confrontar una extraordinaria colaboración editorial que publicó el New York Times y el nuevo libro de Bob Woodward, en los cuales se describía una “discreta resistencia” de colaboradores que están haciendo frente al presidente.Pero en el Rimrock Auto Arena local, Trump se veía radiante en la comodidad de un público cautivo y compasivo. Durante casi 90 minutos, se esforzó por recordar a sus leales partidarios la razón de que lo hayan elegido a él.A la defensiva, Trump se burló del autor sin identificar, calificándolo como “anónimo, cobarde sin agallas” y reiterando su llamado para que el Times revela la identidad de dicha persona.Disfrutando hacerse la víctima, Trump incluso se comparó con Abraham Lincoln, señalando las malas reseñas que en 1863 obtuvo Lincoln por el Discurso de Gettysburg antes de que la ponencia fuera considerada una de las mejores en la historia del país.“Tengo la sensación”, dijo al público, “de que eso nos va a pasar a nosotros”.

