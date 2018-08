Denver- Un niño de 9 años de edad se suicidó ante el bullying que sufría en la escuela luego de que reveló a sus compañeros que era homosexual. Ahora, su madre, Leia Pierce, quiere compartir la historia para hacer conciencia sobre el problema que es el bullying en las escuelas.El pequeño Jamel Myles regresó a clases el lunes pasado en la escuela primaria Joe Shoemaker, en Denver, Estados Unidos. El jueves fue encontrado muerto en su casa.Su madre relató al canal Fox 31 de Denver que durante el verano el niño le dijo que era gay “y estaba muy asustado cuando me lo dijo”. Ella le respondió: “Yo te sigo amando”. Luego dijo a su madre que estaba orgulloso y quería decir a sus compañeros de la escuela que era gay.De acuerdo con Pierce, los compañeros de clase de su hijo le empezaron a hacer bullying y le dijeron que se matara. “Mi hijo le contó a su herma mayor que los niños en la escuela le dijeron que se matara. Lamento que no acudiera a mi”, declaró la madre a la televisora estadounidense.Ante este hecho, las autoridades del distrito escolar informaron que la escuela recibirá un grupo de trabajadores sociales y un equipo de crisis para atender a los estudiantes.La madre de Jamel considera que los niños que molestaron a su hijo deben darse cuenta de que lo que hicieron está mal y los padres deberían asumir alguna responsabilidad. También insistió en compartir su historia para tomar conciencia sobre el bullying y que otros padres no pasen lo mismo.

