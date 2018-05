Agentes de Patrulla Fronteriza en Texas cantan en español

Mission, Texas— Los fines de semana, agentes de la Patrulla Fronteriza cantan en español.Interpretan canciones de amor y baladas mexicanas, que hablan de dolor y decepción, durante las pausas les recuerdan a su audiencia quiénes son, publicó The Washington Post.“Somos oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza”, dijo la primera voz Manuel Maldonado, dejando a un lado su acordeón y una pistola que colgaba de su cinto.“Sí somos de a deveras”.En este lugar, tan cerca de México que se podría lanzar un balón de fútbol de un lado a otro del Río Grande, los oficiales, que persiguen migrantes por los ranchos y las carreteras no son muy populares.Los agentes federales necesitaban una manera de suavizar su imagen. Así que, formaron una banda musical, a la que le pusieron el nombre de Los Federales.“¿Qué si esto impacta a la gente? Es probable”, dijo Maldonado. “Pero es la manera cómo tenemos contacto con la comunidad”.En un momento en que la Casa Blanca ha advertido que la frontera se mantiene sitiada, ya que se hizo el despliegue de la Guardia Nacional y podría colocar un muro en el sur de Texas, los agentes federales están tratando de encontrar un equilibrio entre la aplicación de la ley y no alienar a las comunidades en donde operan.La ciudad de Mission es 88 por ciento hispana, con una considerable población de indocumentados. Usualmente, sus carreteras, ríos y ranchos están llenos de agentes de la Patrulla Fronteriza.Justo en las afueras del poblado, se han llevado a cabo protestas acerca de la construcción del muro fronterizo y de la movilización de la Guardia Nacional.Pero ahora, la Patrulla Fronteriza está utilizando un poco de diplomacia.Los fines de semana, los Federales han llevado a cabo presentaciones en el Valle del Río Grande, en donde hay más cruces de ilegales. También lo hacen en desfiles, parrilladas y en las fiestas del Cinco de Mayo.Algunas personas no se sienten contentas con los agentes, ya que los consideran como una señal de hipocresía en un país que contrata a millones de inmigrantes indocumentados mientras las autoridades los persiguen.La banda inició hace seis años, cuando la oficina regional de la Patrulla Fronteriza participó en un evento de la herencia hispana. Al paso del tiempo, oficiales de alto rango empezaron a utilizarla como uno de sus mejores herramientas de contacto con la gente.“No estamos aquí para revisar sus documentos, el objetivo es conectar con la gente y convertirnos en un conducto”, aseguró Maldonado.

