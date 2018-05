El abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, recibió 500 mil dólares de una compañía asociada a un multimillonario ruso a los pocos meses de que realizó un pago a Stormy Daniels, la actriz porno que afirma haber sostenido un amorío con el mandatario, aseveró el representante legal de Daniels.El abogado de la actriz, Michael Avenatti, también indicó que cientos de miles de dólares fueron canalizados a la cuenta de Cohen por parte de compañías como el gigante farmacéutico Novartis, AT&T y Korea Aerospace, que tienen intereses comerciales con el gobierno de Estados Unidos. AT&T confirmó uno de los pagos el martes por la tarde.Avenatti no publicó ningún documento para sustentar su afirmación y tampoco reveló la fuente de su información.Sin embargo, Avenatti emitió un memorándum de siete páginas en el que detalló que hubo transferencias hacia y desde la cuenta bancaria que Cohen utilizó para pagarle a Daniels 130 mil dólares en octubre de 2016 para que la actriz se quedara callada sobre su supuesto amorío con el entonces candidato a la presidencia. Trump niega haber sostenido un romance con Daniels, cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford.El memo contiene fechas y cantidades específicas, e indica que Viktor Vekselberg, un multimillonario ruso, y su primo hicieron ocho pagos a la compañía de Cohen, Essential Consultants, entre enero y agosto de 2017 por un total de 500 mil dólares. No se conoce el motivo del pago.Sin ofrecer pruebas, Avenatti especuló en el memorándum que "parece que esos fondos pudieron haber reabastecido la cuenta luego del pago a la señorita Clifford".El memo de Avenatti mostró que los depósitos a la cuenta controlada por Cohen fueron realizados por Columbus Nova, una empresa de inversión estadounidense afiliada con Renova Group, la cual está controlada por Vekselberg.El abogado de Columbus Nova, Richard Owens, puntualizó en un comunicado que la compañía es "propiedad y está controlada únicamente por estadounidenses" y agregó que tras la juramentación de Trump, la empresa contrató a Cohen como consultor de negocios "con respecto a posibles fuentes de capital y potenciales inversiones en bienes raíces y otros proyectos", pero aseveró que no tenía nada que ver con Vekselberg.Owens dijo que cualquier insinuación de que Vekselberg utilizó Columbus Nova como un canal para realizar pagos a Cohen es falsa. "Ni Viktor Vekselberg ni nadie más, salvo los propietarios de Columbus Nova, estuvieron involucrados en la decisión de contratar a Cohen o de proporcionar fondos para su contratación", señaló.Ni Cohen ni su abogado han respondido a una solicitud en busca de comentarios. Cohen se encuentra bajo investigación por fiscales federales en Nueva York, pero no se le han presentado cargos.En el momento de los pagos, había una investigación abierta por parte del programa de contrainteligencia del FBI -de la cual el fiscal especial Robert Mueller tomó el mando en mayo del año pasado- sobre la injerencia rusa en las elecciones y acerca de una posible coordinación con los socios de Trump.El gobierno de Trump impuso sanciones el mes pasado a Vekselberg. El ruso ha construido su fortuna, actualmente estimada por Forbes en 14 mil 600 millones de dólares, invirtiendo en las industrias de aluminio y petróleo. Recientemente, ha ampliado sus activos para incluir equipo industrial y alta tecnología.AT&T señaló en un comunicado que Essential Consultants "fue una de varias firmas con las que nos comprometimos a principios de 2017 para proporcionar información sobre cómo entender el nuevo gobierno".Avenatti afirmó que la compañía realizó cuatro pagos por 50 mil dólares a Cohen para un total de 200 mil dólares a fines de 2017 y principios de 2018.AT&T dijo que la compañía de Cohen "no realizó trabajo de representación jurídica o de cabildeo para nosotros, y el contrato finalizó en diciembre de 2017". Cohen no está registrado como cabildero, de acuerdo con registros públicos.Una relación confidencial de ese tipo no violaría las leyes federales sobre cabildeo si Cohen no buscó influenciar a Trump a nombre de las compañías. Sin embargo, contratar al abogado personal del presidente para asesoría sobre cómo atraer a Trump podría ser muy inusual, sobre todo dado que Cohen nunca estuvo involucrado formalmente en la campaña o en el gobierno de Trump.Para hacer del arreglo algo más extraño, los pagos de las empresas a Cohen fueron transferidos a Essential Consultants LLC, la misma compañía que Cohen usó para comprar el silencio de Stormy Daniels sobre su supuesto amorío con el presidente.El Departamento de Justicia ha entablado una demanda para bloquear la fusión entre AT&T y Time Warner, alegando que dañaría la competencia y que los clientes tendrían que pagar más para ver sus programas favoritos.Korea Aerospace, quien supuestamente pagó a Cohen 150 mil dólares en noviembre de 2017, no respondió inmediatamente a peticiones en busca de comentarios.Un portavoz de la farmacéutica Novartis no confirmó ni negó el pago, pero indicó que cualquier acuerdo con Essential Consultants que haya sido concretado antes de que el actual director general de la compañía asumiera el puesto en febrero de este año, ha expirado.