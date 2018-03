Omaha, Nebraska— Una pequeña compañía de reciente creación en Nebraska, a la que le fue adjudicado el primer proyecto de construcción del muro fronterizo bajo el gobierno del presidente Donald Trump, es una ramificación de una empresa constructora que fue demandada varias veces por no pagarle a subcontratistas y que en una auditoría gubernamental de 2016 fue acusada de prácticas de facturación sospechosas.SWF Constructors declara tener sólo un empleado en su oficina de Omaha. Aun así, en noviembre ganó un contrato federal de 11 millones de dólares como parte de un proyecto para reemplazar más de 3.2 kilómetros (dos millas) de una valla actual, sustituyéndola con barreras tipo poste de 9.1 metros (30 pies) de altura en Calexico, California.El proyecto representa una parte del plan de Trump en su central promesa de campaña de construir un muro en la frontera con México.No queda claro por qué SWF fue incluida en la contienda para la licitación por el contrato del muro en lugar de Coastal Environmental Group, una empresa con sede en Edgewood, Nueva York, que en documentos en internet del gobierno aparece como su propietaria.Thomas Anderson, un abogado de Omaha que en un principio representaba a un subcontratista que demandó a Coastal en 2011 por falta de pago, dijo que no le sorprendería que se tratara de un intento de la compañía de esquivar el escrutinio de las autoridades por sus problemas legales anteriores. Agregó que tales prácticas son relativamente comunes en los proyectos de construcción.“Si uno levanta un poco de polvo en el camino, hace que el camino sea más difícil de rastrear”, indicó Anderson.Richard Silva, que en los documentos del gobierno aparece como el principal contratista tanto para SWF como para Coastal, no respondió a varios mensajes dejados por The Associated Press por teléfono y correo electrónico en busca de comentarios. Los mensajes dejados en un buzón general de mensaje de voz de Coastal tampoco fueron respondidos.El Cuerpo de Ingenieros del Ejército en Fort Worth, Texas, también se postuló para el proyecto del muro en Calexico, de acuerdo con los registros federales.

